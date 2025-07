- Sigurno je da sam još uvek sam takav. Mislim da je to dobro za mene - dobro je jer me podstiče da se poboljšam i budem bolji. Prezadovoljan sam kako sam prvih nekoliko rundi igrao sa osnovne linije, imao osećaj da mogu da serviram gde god poželim, jače nego inače. U poslednja dva meča možda nije bilo baš tako, ali sam to počeo da dovodim u red. Kada igram mečeve, pokušavam da kritiku ostavim na terenu za trening i jednostavno prihvatim da šta god da se dešava u meču, jer to je realno ono čime raspolažem. Neću se frustrirati ako određene stvari ne funkcionišu. Kada je reč o treningu, mislim da je dobro za mene da nastavim da se usavršavam uz to što sam strog i iskren prema sebi u vezi sa tim šta funkcioniše u mojoj igri, a šta ne - insistira Fric.