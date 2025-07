- Novak je jedini koji još može da izazove Alkaraza i Sinera. Onda imate ostale... Vidim njegovu šansu. Gledajući žreb, ne mislim da niko može da pobedi Đokovića pre polufinala, a on ovde nikada nije izgubio od Sinera. Da, Australijan open i Rolan Garos, ali ovde ga je Novak pobedio dva puta. Po mom mišljenju, Novak je favorit, koliko god to sentimentalno zvučalo. Alkaraz ga je pobedio dva puta, ali prošle godine je Novak došao posle operacije kolena, a 2023. svi se sećamo koliko je bilo tesno. Svi kažu da mu je ovo poslednja šansa, ne slažem se. Pored toga, on je najbolji igrač na travi, iskusan, tačno zna šta je ovde potrebno. Biće fascinantno - rekao je Ivanišević.

- Ako dođe do toga da igram protiv jednog ili obojice, nadam se da će tako biti, to bi značilo da sam stigao do finala i tada ću naravno tražiti svoju najbolju igru da pobedim. Mislim da imam šansu. Nema sumnje u to. Mislim da su moji rezultati na travi, ne samo sada, dokaz mog samopouzdanja na ovoj podlozi. Igram jako dobar tenis ove godine. Dobro se osećam. Imam samopouzdanja - poručio je srpski teniser.