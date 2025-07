Novak Đoković i Flavio Koboli igraju četvrtfinalni meč Vimbldona u sredu od 16 časova, a naš specijalni izveštač iz Londona, Vuk Brajović, donosi vam najavu ovog susreta

Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira sa Vimbldona, Vuk Brajović

Tradicionalno sportsko rivalstvo Srbije i Italije danas dobija svoje novo poglavlje – ali je pitanje da li će tu išta biti novo u odnosu na prvi meč Novaka Đokovića i Flavija Kobolija kada se razmatra tok tog meča? Prošle godine na Mastersu u Šangaju je Novak dozvolio samo 3 gema 15 godina mlađem Italijanu, i to – ne zaboravimo – posle višenedeljne pauze u nastupima na turneji (bez Dejvis Kupa protiv Grčke) i neugodnog poraza od Popirina u Njujorku. Čak i ako uzmemo u obzir ono staro „to je bilo tada, a sada...“ – ono što su Đoković i Koboli pokazali do sada na Vimbldonu je teško porediti, ali pozabavimo se time na minut.

Po IBM-ovoj neumoljivoj analitici baziranoj na primeni veštačke inteligencije, parametri svih udaraca su kvalitetniji kod Đokovića. Servis u Novaka ocenjen je sa 8.7, Kobolija sa 7.7. Iako Koboli vodi u muškoj konkurenciji po procentu osvojenih servis gemova do sada sa 97% (61/63), Novak ima bolji procenat u realizaciji prvog servisa (69% - 60%) i poena osvojenih na prvi servis (78% - 75%), dok je Italijan dosta bolji pri drugom servisu (65% - 53%) što predstavlja blagu opasnost. Pri riternu, Novak Đoković vodi po procentu realizovanih riterna iz igre sa 80% (359/450), vinerima iz riterna (12) i dobijenim gemovima na riternu sa 42% (25/59) – pa mu je dana ocena od 7,9, dok takođe odlični na riternu Koboli (uspešnost 68% na prvom i 57% na drugom) dobija 6.9. Na forhendu je statistika još više u korist Novaka (ocena čista devetka, a Kobolijava 7.7), a na bekhendu nešto manja – 8.4 za Novaka, 7.2 za Flavija. Dva paremetra u kojima je Italijan bio bolji su procenat osvojenih brejk-lopti (40% - 37%) i brzina servisa (218 – 2019 km/h), dok je stariji Novak zabeležio najduži poen po broju prebačaja, i to čak sa razlikom 34 – 16.

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković protiv Aleksa de Minora Foto: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia, Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Drugim rečima, u statističkom smislu – postavka predstojećeg meča za Novaka je jasna: nastaviti da radi ono što je do sada radio, svestan da se Italijan oseća veoma komforno na servisu – i da će ga (predvidivo) opsedati tokom celog meča na riternu, ako mu Novak to dozvoli. Pobedom bi Novak postao najčešći polufinalista Vimbldona u istoriji (14) i povećao svoj rekord po broju učešća u ovoj fazi turnira na Slemovima (52), ali je Koboli iznenađujuće najbolji od svih osmoro učesnika četvrtfinala po broju izgubljenih setova (samo 1), sigurno se oseća najbolje u karijeri na travi upravo ovde na Vimbldonu (6-2 na travi ove sezone) i proveo je skoro 80 minuta manje u žaru borbe od Novaka – pa su to neki parametri koji dodaju nadu italijanskom kampu pred željenu drugu uzastopnu pobedu nad osvajačem Slema na istom Slemu, a da pritom nikada nije pobedio protivnika iz Top 10 selekcije na jednom od Mejdžorsa (1 – 11 na turneji inače). Na Novakovih 100 titula i 101 vimbldonskih pobeda Kobolijeva 2 trofeja i 5 pobeda izgledaju kao vlat trave na Centralnom terenu; uz to i uspešnost u mečevima na 5 setova (40-11 naspram 1-3) i povrataka u meč posle zaostatka od 2 seta (8 / 0), ali je u taj-brejkovima ove sezone Novak dosta popustio (karijerno 344 – 181, u 2025. 7-9) pa se Koboli nada da bi dolaženjem do taj-brejkova uspevao da načini razliku – kako je ove sezone u tom segmentu znatno uspešniji (14-7).

Sve u svemu – ako Đoković bude podigao nivo svog servisa iz uvodnih setova meča sa De Minorom na ono što smo viđali protiv Evansa i naročito Kecmanovića (permanentno preko 80%), agresivno osvajao teren po servisu i realizovao što brže ostvarene šanse vinerima (iz terena ili osnovne linije), doćiće u poziciju da „prepadne“ Kobolija za brojne (ne)iznuđene greške i reprizu njihovog poslednjeg meča iz Kine. Na sporijoj travi će italijanova defanziva imati nešto veću ulogu, nastojaće Flavio da (po uzoru na De Minora) „miksuje igru“, agilnim kretanjem otvori uglove za kontranapade, trčanjem odgovori na Novakove proboje i dropove i odmerenom agresivnošću odgovori na Novakovu – sa namerom da našeg asa izmori po veoma toplom londnskom danu. Ipak, ako Novaku servis bude funkcionisao na željenom nivou, dominantni stav na terenu i iskustvo bi trebali da dovedu do brzih konverzija i stavljanje protivnika pod pritisak u razmenama, na servisu i pri odlukama šta igrati u ključnim trenucima – pa bi zaista bilo čudo da ovaj meč ode u 5 setova, a Koboli uspe da probije neverovatno koncentrisani „mentalni oklop“ u koji Novak već od jutros (a naročito pri njegovom treningu od 13h popodne) ulazi na samo njemu svojstven način.

1/8 Vidi galeriju Detalji sa meča Đoković - Kecmanović Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

U drugom meču na Terenu 1 prvi igrač sveta i isto toliko srećnik Janik Siner daje priliku za revanš levorukom Benu Šeltonu posle pobede u osmini finala prošle godine. Janik je pobedio u tom susretu u tri seta i zabeležio još jednu pobedu u tri seta protiv Amerikanca u polufinalu Australijan opena ove godine na putu do svoje treće velike titule. Šelton je do sada imao odlične rezultate protiv italijana, pobedivši u poslednjih 5 mečeva protiv Sinerovih sunarodnika otkako je prošle godine izgubio u spomenutom meču. Međutim, Sinerov rekord protiv Amerikanaca je još impresivniji, pobedivši u 19 uzastopnih mečeva protiv Šeltonovih

sunarodnika otkako je izgubio od samog Šeltona na Mastersu u Šangaju 2023. Siner se bori da uđe u istoriju tako što će postati prvi italijanski igrač u istoriji koji je više puta ušao u vimbldonsko polufinale (nikada finalista), dok Šelton želi da postane prvi aktivni američki igrač koji je stigao do 3 ili više polufinala Grend slema, posle Njujorka 2023. i u Melburna 2025.

Siner je do sada 5 puta pobeđivao današnjeg protivnika, ali zna da Šelton svakako ima dosta oružja iz kojih ga može povrediti – pogotovo u situaciji u kojoj je stanje njegove povrede posle meča sa Dimitrovom poprilično nejasno – odnosno zabrinjavajuće (pa se jučerašnji laki trening krio od javnosti iza zatvorenih vrata trening-hale Ol Ingland Kluba). Do sada je Siner ostvario ubedljivo bolju statistiku na Riternu (8.2 – 5-8) i bekhendu (8.3 – 7.1) ali je Šelton bolje servirao (8.5 – 8.1) i bio jednako dobar na bekhendu (8.5), pa je jasno da je Amerikanac potentniji kada je agresivniji pristup igri u pitanju – odnosno da je bolji u startnoj fazi poena. Da bi mogao da se osloni na šampionski pedigre, stabilnost sa osnovne linije, stratešku dubinu igre i visok procenat realizacije stvorenih šansi – Siner će morati da bude fizički potpuno spreman, da je rešio u glavi sve što ga je mučilo u meču protiv Dimitrova (a što je Šelton već “odneo u koprinicu”) i da pametnom raspodelom agresivnosti I defanzive prvo istestira – a onda navede protivnika na što veći broj grešaka i urušavanje igre nalik većini do sada dobijenih mečeva protiv istog rivala. Ako ovaj meč i ode do petog seta – u ovakvim čudnim okolnostiima koje ga okružuju – ne bi bilo nemoguće ponovo videti “slušalicu” na Centralnom terenu za 2 dana i objavljanje jednog od još uvek nerešenih “dinamičnih” odnosa između velikana i nadolazećih asova začetog na Ju Es Openu 2023. A Siner? Ove godine – izgleda – neće nedostajati mnogima koji prate tenis i još pomnije Grend Slemove…

Foto: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Prvi meč dana kod dama počinje od 2 popodne po našem vremenu, u kome bi petostruka osvajačica Slemova i 22 WTA titule Iga Švjontek bila apsolutna favoritkinja u petom meču protiv Ljudmile Samsonove (4:0) – ali njih dve nisu nikada igrale na travi, a na ovom Vimbldonu smo videli toliko iznenađenja da bi današnja pobeda 19. nad tek 8. nositeljkom bila “samo još jedna u nizu”. U prilog tome idu informacije da je Poljakinja bivala bolja do sada na forhendu (8.5 – 7.7) I behkendu (8.6 – 7.5) ali je Ljudmila servirala podjednako uspešno kao Iga (8.4) i bila bolja na riternu (8.3 – 8) pa se iz ovoga vidi blaga prednost izazivačice u odnosu na etabliranu šampionku u prvoj fazi odigravanja poena. Zbog toga će Švjontek – ponovo u ulozi favoritkinje za osvajanje jednog Slema – morati da pametno i dovoljno agresivno odgovori na početni naboj Samsonove, uvede što više poena u razmene – i mirnom glavom iz poena u poen uđe u bezbedne zone setova i izbegne taj-brejk u kome (jasno) Samsonova ima blagu prednost. Ko god da pobedi u ovom meču danas – doneće određenu dodatnu vrednost završnici ovog turnira, ali će se teško suprotstaviti skoro sigurnoj pobednici drugog meča dana kod dama.

Sjajna Mira Andreeva i iskusna Belinda Benčić otvaraju program na Centralu od 2.30 po našem vremenu mečom koji će bit prava poslastica za ljubitelje ženskog tenisa. Lepršava i poletna ruskinja koja je ovde sve (pa I Novaka Đokovića) oduševila svojim pozitivnim emocijama i efikasnom igrom ide na sušto iskustvo u vidu Belinde Benčić, osvajačice zlata na pakleno teškom teniskom turniru Olimpijskih igara u Tokiju u njihovom prvom meču u karijeri. Osim na forhendu (Benčić 7.3 – 6.5) Andreeva je bolja u svim ostalim registrima igre – i to servisu (8 – 7.2), riternu (8 – 7.5) i behkendu (8.2 – 7.6) pa se jasno vidi odakle preti opasnost po ostvarenje jedne od najlepših priča ovog turnira u smislu ulaska Mire u veliko finale. Andreeva bi morala da iskontroliše neke parametre svoje igre (duple greške – 8 naspram 5, efikasnost riterna) kako ne bi došla u situaciju da sama sebi bude najveći neprijatelj – ono što će Belinda sigurno želeti da izazove pametnom igrom sa osnovne linije, dobrim kretanjem, miksovanjem udaraca i navođenjem Andreeve na nepromišljenu agresivnost.

U velikom duelu postojanosti i poletnosti – uživaće sva vimbldonska publika, a pobednica sa sobom nosi kvalitete od kojih će zazirati svaka preostala protivnica do kraja ovog turnira.

BONUS VIDEO: