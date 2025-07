- Na terenu je to nedostatak motivacije u pravim trenucima. Pri 5:5 u taj-brejku, serviram brzinom od 219 kilometara na sat. Ako osvojim poen, ok, a ako napravim duplu grešku i to je u redu. Nikada pre nisam osećao to. To je već pomalo čudno, ponekad se osećam jako usamljenim na terenu. Imam mentalnih problema. Pokušavam da pronađem načine da izađem iz te rupe, ali nekako se uvek ponovo vraćam u nju - priznao je Zverev i dodao:

- To nije osećaj na terenu, to je jednostavno osećanje u životu uopšte. Nikada se nisam osećao ovako. Trenutno mi je teško da pronađem radost van terena. Čak i kada pobedim, kao što je to bio slučaj u Štutgartu ili Haleu, to nije nužno isto osećanje koje sam imao ranije, kada sam bio presrećan i motivisan da nastavim dalje. Trenutno mi to osećanje jednostavno nedostaje. Trenutno je to više naterana radost. Moram da pokažem emocije, ali iznutra zapravo ne želim da ih pokažem - rekao je nemački teniser.