“Daaa, i to više nego kada sam igrala!”

Upravo to smo želeli da je pitamo – koje su osnovne razlike biti ovde kao teniserka i sada kao novinarka?

“Dani su mnogo duži u medijskom svetu. Poštujem vas sada mnogo više nego ranije! (smeh) S druge strane, nema toliko pritiska kao kada sam bila igračica. Kao teniserka, pritisak je bio prisutan čim se probudim – ili da dobro treniram ili da dobro odigram meč. Toga sad nema: znam šta moram da odradim i pripremim, i to je to. Dani su duži – fizički je teže, mentalno lakše, hajde tako da kažemo”, iskrena je ona.

“Ja sam isto imala takva osećanja, to je sve i pre postojalo, ali smo nekako sami sa sobom rešavali takva osećanja. Jednostavno, teniska sezona je jako duga – ni u jednom drugom sportu ne postoji da počinješ prvog januara i da u novembru još igraš, uz samo četiri-pet sedmica odmora. To nije baš normalno. Ranije se samo nije govorilo tako otvoreno o tim problemima. Pritom sada dosta turnira traje dve nedelje, igrači se organizuju u nadi da će Tur biti kraći, ali mislim da ta nada nije osnovana. Možda se igrači i više zato otvaraju u vezi s tim problemima, kako bi se skratila sezona, ali u tenisu je to dosta komplikovano”, kaže Petkovićeva.