"Miljama iznad njih! Eto, tu je on! To što Novak radi nije sa ove planete. On ima 38 godina, oko 15 godina je stariji od većine igrača sa kojima se takmiči i i dalje dokazuje da može da pobeđuje Karlosa i Sinera. Naravno, da mu je sve teže kako sve više i više stari, ali to što on radi je... Nije sa ove planete.

To kako on igra sa 38 godina, komentarisao sam baš meč protiv De Minora, nestvarno je šta smo gledali od nekoga ko ima 38 godina. Je l' možete da zamislite Sinera i Alkarasa da igraju ovde za 15 godina i da se bore sa brojem 1 na svetu na način na koji to sad radi Đoković? Onako kako je igrao na Rolan Garosu protiv Janika? Taj trenutak ne mogu ni da zamislim, a on to sad radi", iskren je on.