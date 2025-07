Đokoviću će to biti rekordno 14. polufinale londonskog gren slema, čime je pretekao legendarnog Rodžera Federera, koji je među četiri najbolja stigao 13 puta.

- Prvo moram da čestitam Flaviju na neverovatnom turniru i za veliku bitku danas, imao je sjajno izdanje danas. Igrao sam sa njim jednom prošle godine, trenirali smo na različitim podlogama, prvi put na travi, znao sam da igra dobro. Drugačije je trenirati i igrati zvaničan meč. Servirao je veoma brzo, išao je po udarce, veoma je talentovan igrač i one koje ćemo gledati u budućnosti mnogo češće. Želim sve najbolje njemu i njegovom timu - rekao je Novak.

Potom je upitan za ono što je sve najviše zanimalo, a to je nezgodan pad na kraju meča, kada su svi zanemeli na Centralnom terenu.

- Završio sam meč, još nekoliko poena, nezgodno sam se okliznuo, to se dešava kada igrate na travi. Nisam pao nijednom ove godine i to mi je iznenađenje, jer se krećem sa dosta pokreta, očekujete da padnete. Nisam imao ovakve situacije, došlo je u nezgodnom trenutku, ali sam našao servise. Videću sa svojim fiziom kako će to izgledati.