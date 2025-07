“Igrao sam odlično i ponosan sam na moj stav u ovom meču. Nije lako igrati prvi put na Centralnom terenu, I to u četvrtfinalu Slema protiv mog najvećeg idola. Dao sam sve od sebe na terenu, nije bilo dovoljno – ali sam zadovoljan kako je ovaj turnir prošao za mene”, prenosi nam Koboli.

“Početkom meča sam se trudio da igram svoju igru, agresivno na njegov forhend. Dobro sam I servirao, uradio dosta toga ali ne I dovoljno protiv takve legende. Igrao je mnogo bolje na važnim poenima, gurao sam ga do krajnjih granica – ali je on legenda našeg sporta, znao je kada je najvažnije da podigne igru”, dodaje on.