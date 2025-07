Taj meč je ostao upamćen i po čuvenoj fotografiji nastaloj u trenutku kada je Federer stigao do dve vezane meč lopte na svoj servis. Tada je jedna navijačica prstom pokazala da mu nedostaje još samo jedan poen do pobede. Na njenu, ali i žalost Rodžera, Novak je pokazao neverovatnu mentalnu snagu i preokrenuo meč u svoju korist.

Đoković: Slušajte, nisam je video dok sam bio na terenu, ali znam tačno kada se dogodila jer su mnogi moji fanovi delili, ponovo objavljivali tu fotografiju. I dalje to rade iako je prošlo šest godina. Sećanje na finale 2019. godine je veoma pozitivno za mene jer sam ga pobedio, vratio se posle dve meč lopte zaostatka. Ne mogu da govorim o toj fotografiji kao o nečem važnom. To znači da ću nekome gurati prst u oči, ali razumem zašto moji fanovi to dele. U redu je. U žaru borbe te stvari se dešavaju. Bio je jedan poen daleko, tako da... Nije se desilo. To je sport.