Njena preduzetnička karijera započela je 1986. godine osnivanjem kompanije EMI, koja je iskoristila deregulaciju tržišta prirodnog gasa u Ontariju. Nakon toga osnovala je i "Just Energy Group Inc." Postala je lider u oblasti trgovine gasom i električnom energijom i danas ima preko 1.7 miliona potrošača.

- Devojčica Ubavka Mitić otišla je u Kanadu i postala Rebeka Mekdonald. Bio je to trnovit put. Mnogo je teže nego što mladi misle. Zapad nije za svakog. Bio je to avanturizam. Kada ste mladi puno ne razmišljate. Nikada nisam zažalila. Opstati na Zapadu je veoma teško. U biznis sam ušla jer je moj pokojni muž rekao da ne mogu da uspijem. Ja sam jako tvrdoglava, imamo mi svoj inat. To sam uradila da mu pokažem da je moguće. Ponosim se što sam Kanađanka srpskog porekla - rekla je Rebeka u intervjuu pre nekoliko godina.