Đoković: "Ne, samo o evrima, razmišljam i o dinarima. Ibrahimović je neki dan pričao kada je igrao za Los Anđeles Galaksi i novinar ga je pitao da li bi odbio 100 miliona da pređe u drugi klub. Rekao je da, na šta je novinar rekao 'Zar to nije mnogo novca?'. Ibrahimović je poručio da novac nije važan, ali mnogo novca je važno. A sto miliona nije dovoljno... Nije da ja razmišljam tako, ali vidite. Sve je javno i ljudi mogu da vide koliko zarađujemo, a mediji ne pišu o porezu i sličnim stvarima poput naših troškova, ali i to je u redu. Ne mogu da sedim ovde i pričam o novcu kao problemu u mom životu. Imao sam mnogo sreće u životu, a to je posledica mog dobrog igranja tenisa. Svaki evro koji sam zaradio je došao posle mnogo znoja i krvi. Ne uzimam ništa zdravo za gotovo, znam kako je kada si bez dinara sa pet članova porodice dok traje rat, sankcije... Nemojte da zaboravite gde sam ja odrastao i to mi pomaže u životu da sve više cenim".