"Drugačije je jer sam ja drugačiji igrač i osoba, drugačije mi je telo, mnogo toga nije isto. U skladu sa tim je neophodno da se prilagodimo tim nekim novim okolnostima, i za njega je bilo potrebno malo više vremena da uđe u taj neki novi ritam komunikacije, treninga i svega ostalog, jer ono čega se on prisećao iz tih dana pre deset i kusur godina, nije u toj meri primenjivo sada. To su neke nove stvarnosti ili realnosti koje moram da prihvatim", počinje Novak.

"Kada je u pitanju ta fizička sprema - sada telo ponekad sluša, a ponekad ne. To može da se promeni, a to sam u poslednjih godinu i po dana u punoj meri doživeo - odnosno da situacija može da se promeni sa dobrog na loše u jednom danu, ma koliko god ja vodio računa...Ne ulazim u to - niti znam koliko ko vodi računa o telu, ali ja znam da sam surov profesionalac što se toga tiče, do te mere da ne znam da li iko toliko vodi računa, uprkos tome što i dalje toliko vremena provodim u tome da sebe dovedem u optimalno stanje da bih mogao da igram na ovom nivou", naglašava on.