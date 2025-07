Amerikanka je ta koja ima čak 2 pobede više nad prvom igračicom sveta (5:3) ali I poraz sa njihovog poslednjeg meča na Rolan Garosu. Po 2 pobede na Slemovima (Melburn, Pariz) imaju obe igračice, ali nisu nikada igrale na travi – pa će za današnji meč biti veoma važno uporediti aktuelne parametre. Obe igračice imaju sjajnu sezonu na ovoj podlozi (Sabalenka 7-1, Anisimova čak 11-2), na terenu se do sada duže zadržala Beloruskinja (I to skoro sat vremena), i u četvrtfinalu imala duplo duži meč od današnje protivnice. Ovo je najbolja sezona Anisimove u karijeri (12 na WTA listi) i u velikom je naletu – pa bi, ako uđe rasterećena u meč, mogla lako da zabeleži svoju prvu pobedu na travi protiv velike rivalke i prvo finale u karijeri Vimbldona. Da će to teško ići ukazuje nam I statistika, po kojoj Sabalenka ima mnogo bolji servis (8.6 – 8.1), jednake su na riternu (8.2), forhend je Arinino pravo oružje (8.2 – 7.3) dok je na bekhendu Anisimova postojanija (8.3 – 8.1) pa je iz ovoga jasno ko će napadati, a ko će iz kontraudara I pametne defanzive tražiti šanse za disrupciju tempa igre. Obe igračice žarko žele pobedu u ovom meču, pa će nervi i sredina njegovog toka biti od ključnog značaja u situaciji u kojoj smo blizu jednakim šansama za obe.