O Rafalelu Pagonisu, možda i najvećoj nadi evropskog tenisa – priča i ceo Vimbldon!

Grčki dečak koji je ime dobio po Nadalu a čiji je idol Alkaraz ne zna za poraz u poslednjih 28 mečeva na turnirima Tennis Europe, najvažnijim za njegov uzrast.

Pagonis je u singlu do sada osvojio 7 titula u singlu za igrače do 12 godina, 9 u kategoriji do 14 godina i 1 za igrače do 16 godina – odnosno 5 u dublu za do 12 i 3 za do 14 – što je zaista impresivan skor.

“Tata me je izveo na teren sa 2 godine, I to mi se toliko dopalo da sam ga molio da to češće radimo. Sa 10 godina sam se konačno opredelio za tenis i stavio u drugi plan košarku koju sam takođe trenirao – pobedivši na svegrčkom šampionatu. Od 10 godine igram i na turnirma u Americi, jer želim da napredujem na svaki način”, kaže on.

Foto: VBKS

“Volim da zastupam moju zemlju kad god mogu, to je za mene veliki ponos – a pogotovo na Evropskom šampionatu. Kako nisam mogao da postignem da pohađam standardnu školu u ovom uzrastu, opredelio sam se za onlajn obrazovanje – i radim domaće između i na kraju treninga i putovanja”, kaže novo tenisko čudo od deteta.

Dnevni raspored Pagonisa je – krajnje profesionalan:

“Ustajem u 7 ujutru, u teretani sam od 8 do 9, igram tenis do 10:30. Imam školske obaveze od 11 do 1, ručam i od 3 sam ponovo u teniskoj akademiji. Zatim radim fitnes jedno pola sata, da bih posle toga igrao još sat i po. Posle treninga radim na servisu, a zatim idem kući na spavanje!”

Foto: VBKS

Omiljeni igrač mu je Karlos Alkaraz, jer “igra agresivno i sjajno koristi drop-šot, veliki je borac i inspirativan za oponašanje”. Slem na kome bi voleo da se prvenstveno dokaže je Australijan Open - nešto najbliže “Grčkom Slemu” jer tamo živi puno Australijanaca grčkog porekla. Za hobije nema vremena, ali i dalje ponekad odigra malo basketa – naravno, sa tatom.

Sledeći glavni cilj – posle osvajanja Vimbldona za dečake uzrasta do do 14 godina – je plasman na Masters u Monte Karlu, jer “Monte Karlo je – Monte Karlo” kaže ovaj sjajan dečkić. Današnji prvi meč protiv Koreanca Janga rešio je za 66 minuta rezultatom 6:1 6:1, a vrlo verovatno je da ni naredni protivnik – Ignasio Meihas iz Venecuele – neće mnogo bolje proći.

(Vuk Brajović)