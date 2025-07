Petostruka osvajačica Grend slem trofeja Iga Švjontek je svoj najbolji rezultat na Vimbldonu ostvarila 2023. kada je došla do četvrtfinala, pa je dugo očekivani ulazak u finale već mala-velika pobeda za do nedavno prvu igračicu sveta.

“Ne baš, jer nikada nisam mislila da će to biti moguće. Kao što sam rekla posle mog poslednjeg meča - nisam osoba koja postavlja ovakve ciljeve, već živim iz turnira u turnir. Ne budim se sa rečima “Okej, osvojiću tri Grend slema ove godine“, jer to nije način na koji funkcionišem. Imam više osnovnih, prizemnih ciljeva čiju realizaciju vežbam iz dana u dan, i to je ono što je uvek funkcionisalo. Nikada nisam imala takve ciljeve, rekla bih”, iskrena je Švjontek.