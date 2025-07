Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira sa Vimbldona, Vuk Brajović

Neka nam ljubitelji Karlosa Alkaraza oproste – ali analizu današnjeg dana počinjemo od drugog meča u kome se po deseti put sastaju prvi igrač sveta Janik Siner i najvećih svih vremena Novak Đoković, a treći na terenima Ol Ingland Kluba. Te bolne “australijske” 2022. i istorijske 2023. Đoković je pobeđivao Sinera na Vimbldonu u periodu kada je bio nedodirljv za momka sa Dolomita – prvo u epohalnom meču u 5 setova (po zaostatku od 0:2 u setovima) a onda komforno bez izgubljenog seta. Ipak, od prvog poraza Đokovića od Sinera u polufinalu Dejvis Kupa iste godine počinje “druga era”, proširena porazom na šljaci u polufinalu Rolan Garosa, sa 5 uzastopnih pobeda 23-godišnjeg Italijana – koja se možda bliži “zatvaranju tog kruga” povratkom na Novakovu “srećnu” travu, ili širi na turnir na kome Siner nikada nije došao do finala, a kojim od pre dve godine suvereno vlada njegov “gene” Karlos Alkaraz.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković - četvrtfinale Vimbldona Foto: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Novak je svoj poslednjih poraz u polufinalu Vimbldona doživeo 2012. od Federera (pobedivši u 10 od poslednjih 13 nastupa), ali je Janik bio bolji u Melburnu i Parizu prošle i ove godine u istoj fazi takmičenja. Sedmostruki šampion vidi ovaj Vimbldon kao jednu od poslednjih pravih prilika da ga osvoji “bez iznenadnih spoljnih uticaja”, iako je pobeda Dimitrova nad Sinerom visila u vazduhu dok se baksuzni Bugarin nije povredio sredinom trećeg seta – pa je Novakovo aktuelno izdanje u Londonu krajnje respektabilno. U poređenju sa Sinerom, Đoković je sveukupno bolji u osnovnim parametrima igre. Koeficijent uspešnosti servisa mu je 8.7 (Siner 8.1), na riternu je Siner neznatno bolji (8.1 – 8.0), forhend kod Novaka je efikasniji (9.0 prema 8.7) dok su izjednačeni na bekhendu (8.5). U meču četvrtfinala Novak je imao 13 asova, Siner 7, Italijan jednu duplu manje (1), Novak 70% uspešnosti prvog servisa (Siner 65%) ali je Janik imao više osvojenih poena na početnom udarcu (89%) a Novak 75%. Po poenima osvojenim na drugi servis Novak je bolji (69% - Siner 67%), a ono što je veoma važno je da je Novak bio bolji u svim registrima na riternu: ubačenih (70% - 58%), osvojenih poena na prvi (27% - 20%), osvojenih na drugi (63% - 59%), osvojenih brejk poena (50% - 40%) – ali ne I spašenih brejk lopti (0-2, Siner 2-2).

Novak je ostvario više vinera (39 – 33), ali I više iznuđenih (43) I neiznuđenih grešaka (22 – 17) jer je Koboli ipak bio mnogo zahtevniji rival od Šeltona. U -razmenama od 0-4 poena Novak je osvojio 99 poena I izgubio 87 (Siner – 62-63), od 5 do 8 Novak je uzeo 31 i izgubio 21 poen (Siner 30 – 14) a preko 9 razmena 12 – 8 (Siner 14-4). Siner nije ni jednom odigrao servis-volej (Novak 8, 5 uspešno), na mreži je osvojio 67% poena (Siner 86%) a sa osnovne linije 54% (Siner 60%). Uz sve to, Đoković je protiv Kobolija na terenu proveo 52 minuta više (3h 11m), pa je jasno da je naš as prošao mnogo više protiv Sinerovog sunarodnika u to vreme – uključujući i taj veoma bolan (I za sada misteriozan) pad na meč-lopti u poslednjem gemu.

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković protiv Aleksa de Minora Foto: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia, Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Ako ćemo u petak ujutru čekati sa velikim nestrpljem prve informacije vezane za stanje Novakove povrede (2 puta otkazan trening u četvrtak), već je jasno da je Tim Đoković odlučio da prethodni posveti njenom saniranju kako bi imao šanse da se u tri dana ravnopravno bori sa prvim i drugim igračem sveta – sreći zatrebalo. Naravno, ovo nije presedan u takvim odlukama kod osvajača 24 Grend slem titule, 100 ATP titula i pobednika u 102 meča na Vimbldonu – jer bez toga sva obećavajuća statistika koju smo upravo pregledali neće vredeti ni travke na Centralnom terenu. Tri sata i trideset tri minuta je Novak proveo više na terenima Ol Ingland Kluba od Janika, pa će mu malo odmora dobro i doći, a činjenica da sutra igraju tek negde oko 4 sata popodne po lokalnom vremenu mu daje prilike da se dobro pripremi i zagreje se pred ovaj meč, uz možda i malo poželjne “misteriozne napetosti” kreirane totalnom tišinom iz njegovog kampa danas.

Šta očekivati u tom meču? Svakako – Novaka koji je na travi mnogo komforniji nego na drugim podlogama protiv Sinera, i koji će izborom iz zaista sjajnih nastupa protiv Kecmanovića, De Minora (2-4. set) i Kobolija (takođe 2-4. set) želeti da raznovrsnom igrom otera Sinera iz njegove idealne pozicije na osnovnoj liniji, pametno osvaja unutrašnji deo terena i drži ga što više u “uskom pravougaoniku” terena kako se Italijan ne bi razmahao iz njemu omiljenog lateralnog kretanja, otvorivši uglove po dijagonalama koje bi Novak teško branio. Slajs bekhend će sigurno biti strateško oružje obojice igrača, a ne bi čudilo da Novak tu I tamo proba češće izlaske na mrežu kako bi remetio Sinerov ritam i brže osvajao poene iz voleja. Naš as će – uz odmerenu agresivnost iz njemu prijatnih pozicija na terenu - želeti da Sinera što više šalje napred – nazad, ali u tome leži veliki rizik da te loptice ne postanu “ziceri” za brzog i veštog “numero una”, koji je odličan realizator ukazanih prilika. Naravno, sve će ovo zavisiti od emotivne I mentalne stabilnosti koju će kod obojice stvarati uspešnost izvođenja servisa i riternova (nešto u čemu je Novak podbacio u polufinalu Rolan Garosa), što će se ogledati i u procentu realizacije šansi koje će se sigurno teško stvarati od strane obojice. Iako većina golih stručnih prognoza ovde vidi Sinera kao favorita za pobedu u 4 seta, ne treba sumnjati ni časa u to da će odlični Novak Đoković – smeran ka konačnom trijumfu kao retko kada do sada – pocepati te prognoze u froncle ako bude uzeo prvi set. Sa druge strane, osvajanje prvog seta od strane Sinera bi potpuno otvorilo meč, ali bi Novakova reakcija u drugom setu odredila parametre za dalji tok meča – nalik 3 od 5 do sada dobijenih u kojima je gubio po set, ili – onome što Sinerovi obožavaoci priželjkuju.

1/8 Vidi galeriju Detalji sa meča Đoković - Kecmanović Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ono što bi neutralna londonska publika (iako je neće biti puno) želela da vidi je triler u pet setova, a tada bi emocije skoro sigurno bile na strani sedmostrukog šampiona, što će imati posebnu vrednost u scenariju sa pregršt osetljivih prelomnih tačaka. Zato, recimo – zdravlja, pre svega – i sačekajmo informacije o tome šta zdravstveni bilten našeg asa sadrži.

U prvom polufinalu muškog pojedinačnog takmičenja (od 14:30 po našem vremenu) peti nosilac Tejlor Fric nastoji da pobedi dvostrukog branioca titule Karlosa Alkaraza i plasira se u drugo finale Grend slema u karijeri. Ukoliko Amerikanac ostvari pobedu, postaće prvi “Jenki” koji je stigao do finala Vimbldona još od Endija Rodika 2009. godine. Nakon što je prvi put nastupio u finalu Grend slema na Otvorenom prvenstvu SAD prošle godine, Fric će takođe postati 14. igrač iz svoje zemlje koji je stigao do višestrukih finala Grend slema u muškom singlu ako danas pobedi. U međuvremenu, Alkaraz se ovde bori za treće uzastopno finale i to da postane 10. igrač u Open eri koji je stigao do 3 uzastopna finala Vimbldona u singlu. Branilac titule takođe cilja da stigne do svog 6. finala Grend slema – sa velikom šansom da ponovo osvoji titulu ako to učini, pošto je do sada pobedio u svih 5 finala velikih turnira u kojima je učestvovao.

13 santimetara niži i 5 godina mlađi (23) je dvostruki braneći šampion Vimbldona, prava bomba iz svih pozicija na terenu, ali je Fric taj koji je više “izbombardovao” svoje protivnike od Karlitosa na Vimbldonu do sada. Na servisu je Amerikanac bio uspešniji (8.8 – 8.0), na riternu izazovniji (8.2 – 7.5), na forhendu (zaista začuđujuće) prodorniji (8.2 – 7.9) i na bekhendu postojaniji (8.3 – 8.1) za 13 časova koje je proveo na terenu do sada (Alkaraz 13:40). Primerice radi, čak 95 asova odservirao je Tejlor (naspram 62 Alkaraza) uz samo 9 duplih grešaka (Karlos 24!), ali je Španac ubacio 71% riterna (Fric 65%) – tako da će se ovde voditi ogromna bitka već posle prvih udaraca da se osvoji teren za vinere koji će protivnika “ubijati u pojam” i podizati samopouzdanje za izvođenje I strateških zamisli, kao i bravura po ukusu publike. Obojici će prvi zadatak biti da unesu nespokoj kod onog drugog odličnim riternima, pa će biti zanimljivo videti koje pozicije će uspostavljati tom prilikom – i koliko će grešiti u nastojanju da budu što agresivniji.

Ako bismo opredelili prva dva seta kao “probna” – bez obzira na to ko u njima koliko dobio – treći set bi mogao da bude važan indikator toka meča do kraja. Skoro je sigurno da će Alkaraz biti u stanju da stigne bilo kakvu prednost Frica do eventualnog petog seta, malo manje – obrnuto, pa bi Karlos nastojao da u četvrti set uđe na svom najvišem nivou igre – mod podizanja nivoa nastupa koji smo često viđali od njega u Londonu. Fric je ovde odigrao jedan meč više u pet setova – ali to ne znači da će i ovde imati tu priliku. Ne treba zaboraviti ni da će tek u njihovom trećem meču faktor napetosti i nervoze sigurno odigrati važniju ulogu – pa bi bilo uputno biti strpljiv do ranog popodneva i videti da li je zaista Alkaraz taj koji će ovde o svemu odlučivati, ili nas čeka možda veliko (i za Srbe – prijatno) iznenađenje.

Dobro došli u dan velikih polufinalnih dvoboja na legendarnom Vimbldonu, jedinom turniru koji će uvek biti veći od bilo kog njegovog učesnika!

