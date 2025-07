- Radije ne bih da podelim to, privatna je stvar... Pitala me je jedno pitanje koje nema veze sa tenisom, baš je bila prijatna. Velika je čast i privilegija da se rukujem sa kraljicom Engleske. Imao sam tu čast i 2010. sa pokojnom kraljicom Elizabetom. Fenomenalna stvar i za Vimbldon, da kraljevska porodica bude tu. Oni uvek dolaze na Vimbldon, i dalje se interesuju za naš sport i to je baš lepo - rekao je Đoković kao odgovor medijima koji su bili zainteresovani da čuju o čemu je to najbolji teniser svih vremena razgovarao sa kraljicom.