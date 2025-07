Novak Đoković u petak popodne pokušaće da stigne do plasmana u novo finale Vimbldona .

Dok se Novak bori da dođe do novog trofeja u Londonu, britanski mediji bruje o novom, neočekivanom članu njegovog tima. Reč je o "zdravstvenom guruu" Gariju Linehamu , čije metode i prošlost izazivaju brojne kontroverze.

- Njegov put do "zdravlja" je sve samo ne konvencionalan. Bivši IT stručnjak, Lineham je 2010. godine osuđen u Kaliforniji zbog navodne distribucije enkriptovanih "BlackBerry" telefona kriminalnom narko-kartelu, optužbe koju on i danas negira. Tvrdi da je upravo tokom boravka u zatvoru, uz pomoć cimerovog znanja iz neurologije i kiropraktike, razvio svoju metodu lečenja tela kroz pokret.