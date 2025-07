- Ponekad srce želi da nastavi… ali univerzum ima drugačiji plan za nas. Morao sam da se povučem sa ovog meča na Vimbldonu i to je bio jedan od najbolnijih trenutaka u mojoj karijeri. Hvala vam na ogromnoj količini ljubavi - od porodice, prijatelja, navijača, kolega, do cele teniske zajednice… vaše poruke su me zaista podigle u ovim teškim trenucima. Hvala svima. Zaista. Oporavak počinje sada. Vidimo se uskoro - napisao je Grigor Dimitrov na svom Instagram profilu.