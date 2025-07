Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković poražen je od Janika Sinera u polufinalu Vimbldona rezultatom 0:3, po setovima 3:6, 3:6, 4:6.

Đoković je posle ubedljivog poraza od prvog reketa sveta izneo svoje prve utiske na konferenciji za medije

"Prilično sam imao problem fizički, nije bio prijatan osećaj na terenu, ali ne želim u detalje da govorim o povredi. Želim da mu čestitam na sjajnoj igri, bio je prejak. Jesam razočaran što nisam mogao da se krećem onako kako sam se nadao i želeo da ću moći2, počeo je Novak i nastavio:

"Ne mislim da je to loša sudbina, već – godine. Telo oseća sve što je prošlo, realnost me je pogodila kao nikada ranije u poslednjih godinu i po, da budem iskren. Teško je to prihvatiti, jer osećam i dokazao sam da mogu da igram i dalje jako dobro kada sam fit i svež. Ove godine mi je teško da igram na tri dobijena seta – što duže turnir odmiče, to mi je teže. Dođem do polufinala, igram sa Sinerom i Alkarazom, a oni su sveži i naoštreni, dok ja ulazim u meč sa pola rezervoara. Tako je, kako je. Moram to da prihvatim na neki način, da se izborim sa realnošću."

Ne planira da završi karijeru

Na pitanje da li mu je ovo bio poslednji meč Novak je ovako odgovorio.

"Bio bih tužan da je to bio poslednji, ali nadam se da neće biti. Planiram da se vratim ovde barem jedanput, ne planiram da završim danas karijeru. Sada sam tek izašao s terena, teško mi je da sagledam širu sliku i da mislim o planovima za narednih nekoliko meseci, za godinu. Dajem sve od sebe da se spremim kako bih igrao na slemovima najbolje što mogu. Iako nisam osvojio slem ove i prošle godine, i dalje mislim da tu igram najbolje. Do njih mi je najviše stalo. Moram da porazmislim o svemu, popričam sa timom i porodicom, da vidimo kakav će biti raspored, kako ćemo trenirati… Ne znam šta mogu da uradim drugačije, jer na svakodnevnom nivou koliko truda ulažem… Mogu da izazovem svakoga u tom smislu na Turu, ali u poslednje vreme nisam nagrađen za to u kasnim fazama slemova. Ipak, bio sam nagrađivan za to dugo – dobio sam mnogo od Boga i života u karijeri, bilo bi nezahvalno da se sada žalim na povrede. Bio sam fit tako dugo, imao neverovatnu karijeru. Sada pokušavam da izvučem maksimum iz ovoga što mi je ostalo. Razočaran sam i uzrujan… Ne zbog poraza – nisam bio favorit ni da sam bio fit, ali mislim da bih imao dobru šansu.

Pomenuo je i Sinera.

"On mi se izvinio jer sam se ja loše osećao, ali nema šta da se izvinjava, naravno. Najbolji je na svetu u poslednjih godinu i po dana, želim mu sreću u finalu. Bori se za prvi Vimbldon. Posle finala u Parizu, verujem da ljudi jedva čekaju to finale. Iznad svih su u ovom trenutku. Karlos je, mislim, blagi favorit, jer je već osvojio dve titule, ima mnogo samopouzdanja, ali samo malu prednost".

Kako se fizički oseća

"Ne mogu sad, dosta sam neraspoložen da pričam o bilo čemu. Malopre sam rekao da stvarno puno vremena posvećujem svom telu, a to ne vidim samo kao obavezu već kao način života. Ja sam aktivan, volim zdrav način života, ceo život sam profesionalni sportista i to mi je zanimanje, ali volim taj velnes svet, uvek sam otvorenog uma i radoznao da implementiram neke nove stvari koje mogu da moje telo i moj um da podignu na viši nivo, da zadržim korak za mladim igračima koji očigledno biološki imaju veliku prednost u odnosu na mene i to se vidi. U poslednjih godinu i po dana, 4 od 6 poslednjih GS sam imao povrede zbog kojih sam ili predavao mečeve ili odigrao kao što sam odigrao danas, samo da završim meč, tako da... Jeste da je to frustrirajuće iskreno, kada izađeš na teren u polufinalu si Grend slema u mojim godinama... To su možda zadnje prilike, sve su ređe, a onda ne da telo da igraš i da se krećeš na nivou koji je željen za tebe, nažalost. Očigledno da su grend slemovi u tri dobijena seta postali izuzetno veliki izazov za moje telo. Ja mogu da igram dobro i to sam pokazao. Kada sam spreman i svež igra je i dalje tu, međutim, ja se puno istrošim, mnogo više nego drugi do polufinala, a onda moram da igram sa Alkarasom ili Sinerom i to je... U ovakvim stanjima fizičkim nemoguća misija pobediti meč. To je ono što me najviše tišti i nervira. Ali dobro, šta je tu je, daleko od toga da je sad ovaj momenat pravi za žaljenje meni, daleko od toga! Ja sam toliko dobio od Boga i života i karijere, mislim da bi bilo stvarno ružno od mene da se ja žalim na povrede i kako nemam sreće, daleko od toga. Imao sam 20 godina vrhunske karijere, oborio sve moguće rekorde. Sada imam neku gorčinu u sebe jer sam sišao sa terena i izgubio, ali u široj perspektivi sam izuzetno zadovoljan", rekao je Novak na kraju konferencije.