Novak Đoković se posle polufinala na Vimbldonu obratio i novinarima iz Srbije.

Đoković je poražen od Janika Sinera u tri seta - 6:3, 6:3, 6:4.

“Nisam razmišljao da ne izađem uopšte na teren jer nisam imao toliko loš osećaj pred meč. Juče nisam trenirao ali sam se danas dobro osećao na treningu, s obzirom na to kako sam završio meč. Noga je bila dobra danas na treningu, ali igrao sam najviše iz mesta – i čim sam krenuo u meč sredinom prvog seta – bilo je dinamičnijih pokreta zbog kojih sam morao da se odgurnem sa leve noge i tu je bilo bola. U drugom setu je već sve bivalo teže nositi se sa tim i stvari su postale jasne”, objašnjava Novak Đoković njegovo stanje u delu konferencije za medije na našem jeziku.

“Ne brinem se da ovo može dugo da me ukloni sa terena, iako su me povrede mučile poslednjih godina. Ipak, i pored toga sam se vraćao brzo u formu. Nadam se da do Ju Es Opena mogu da se oporavim i pripremim na željenom nivou”, naglašava on.

Na pitanje – šta su specifičnosti njegove brige za njegovo telo – Đoković daje samo nekoliko naznaka: “Puno vremena posvećujem svom telu, ali to je moj način života a ne obaveza. Čitav život sam sportista, volim taj velnes svet, učim i implementiram ono što učim, zadržavam korak sa mladim igračima koji imaju veliku biološku prednost nadamnom. Videli ste – na četiri od poslednjih šest slemova sam imao povrede zbog kojih sam gubio ili predavao mečeve, ili – kao danas u dobrom delu meča – bio na terenu samo da završim. Frustrira me kada se to desi u polufinalu Slema, kada mi se čini da su možda ovo zadnje prilike da se borim za njih – ili svakako ređe – a onda ti telo ne da da igraš i da se krećeš onako kako želiš”, kaže naš šampion.