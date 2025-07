Ovo nije bio Novakov “poslednji ples” na terenima Ol Ingland Kluba – ako i Novak veruje svojim rečima, a da pritom ima sve razloge za to. Da li će ikada više biti konkurentan da osvoji jedan Grend slem – to već ne može da odgovori niko drugi osim Gospoda koga Novak sa zahvalnošću spominje, a njegove izjave vidimo u raznim formama koje samo mudrost verovanja može da odgonetne. Jer, šta bi bilo da je Dimitrov dovršio posao protiv Sinera – a da je kao skoro sigurnu posledicu imalo mnogo lakši plasman Đokovića u finale protiv Alkaraza ? Šta bi tek bilo da je danas Fric iskoristio jednu od pregršt šansi da meč odvede u peti set – a u njemu se desi neki neobjašnjivi kiks u neočekivanom epilogu trećeg meča ovih rivala? Čudni i nepredvidivi su putevi teniski – i kao što Novak kaže, toliko puta su ga vodili ka radosti, uspehu i slavi – pa time svakako ne treba odustati od vere da bi spremni i zdravi Novak mogao biti nagrađen još jedan put za svoje pregalaštvo i sportsku šampionsku etiku, uz sve ostalo što je potrebno imati za takva ostvarenja.

Iako ćete u statistici videti da je i Novak imao jednaki broj asova kao Siner, njegovi asovi i vineri na prvi servis su dolazili u kontinuitetu, u pravim trenucima i gasili bilo kakvu šansu koju je Novak uspevao da kreira – osim jednog jedinog brejka koji je načinjen početkom trećeg seta. Naravno, ni Siner nije nadčovek da bi bio u stanju da održi ovako visok nivo igre protiv sedmostrukog šampiona i publike koja je listom stala na njegovu stranu – ali je povreda izazvala dovoljno kumulativne štete na Novakovoj fizičkoj spremi da naš as ne uspe da odbrani i tu stečenu prednost od 3:1 u trećem setu i uvede meč u četvrti. I da se to desilo, malo je verovatno da bi i takav treći i eventualni četvrti set bili transformativni za Novaka – jer je Siner igrao i onoliko koliko je procenio da je bilo potrebno, uz poštenu dozu poštovanja za najvećeg igrača svih vremena u za njega evidentno vanrednim okolnostima.

Uz ovakav aktuelni plasman Sinera, Alkaraza i Đokovića na ATP rang listi – a uz dužno poštovanje Zverevu, Drejperu, Fricu i svim ostalim asovima iz Top 10 i 20 selekcije, osnovna su očekivanja da će na narednim Grend slemovima žreb bivati podjednako težak za Novaka kao što je to bio slučaj u Melburnu, Parizu i Londonu ove godine – pa će on morati da računa na to da ga čekaju pakleni izazovi u teniskom i fizičkom smislu od 4 kola Slemova nadalje, makar se iz te jednačine volšebno uklonili jedan ili dva od bolje plasiranih protivnika. To ujedno znači da će Đoković morati da igra i većinu Mastersa kako bi održao plasman unutar Top 10, kao i još poneki turnir (Brizbejn ili Adelejd, Doha, Peking, Beograd) iz razloga potrebne pripreme i ostalih obaveza – pa treba očekivati da srpski ljubitelji tenisa neće oskudevati u zadovoljstvu, uzbuđenjima i ponosu koje će im naša najveća sportska zvezda pričinjavati barem još jednu sezonu.