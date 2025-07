Slušaj vest

Iako je ostvario šestu uzastopnu pobedu nad najvećim igračem svih vremena, Janiku Sineru mediji “ne daju mira” stalnim podsećanjem na bolno iskustvo iz finala prošlog Rolan Garosa – na šta Italijan kaže:

“Da me to toliko opterećuje, pretpostavljam da ne bih bio u situaciji da ponovo igram finale (smeh). Veoma sam srećan što ponovo delim teren sa Karlosom. Biće teško, ali tome se i radujem se tome. Uvek pokušavam da se stavim u ovakve situacije, i volim ovakve posebne nedelje na svakom turniru. Ipak, na ovo pitanje ne mogu sada da vam odgovorim – jer takve stvari vam se dešavaju neposredno pre meča. Ipak, to će biti drugačiji meč i radujem se tome”, kaže Siner.

Da li postoji već naziv za eru Sinera I Alkaraza – koji su među sobom podelili poslednjih 6 Grend slem titula?

“Još uvek ne postoji, jer je nemoguće to porediti sa ostvarenjima velike trojke iz poslednjih 15 godina. Šest grend slemova je godinu i po dana, i to nije još toliko veliko ni dugo. Naravno, drago mi je da se ponovo nalazimo u ovoj poziciji. Ovo je drugi uzastopni Grend slem da smo u finalu i igramo jedan protiv drugog, što je odlično, po meni – a verujem da je dobro i za sport. Što više rivalstava budemo imali od sada, to bolje, jer ljudi žele da vide mlade igrače kako se bore jedni protiv drugih. Srećan sam što sam u toj poziciji, ali videćemo šta budućnost nosi Ako možemo da nastavimo sa ovakvim ostvarenjima u naredne tri, četiri godine - onda ljudi mogu da razmišljaju o tome”, smatra Italijan.

Da li Siner ima na umu šta je to što bi trebao da uradi drugačije da ne bi izgubio i četvrti uzastopni meč protiv Alkaraza?

“Mislim da se razvijamo kao igrači i da postajemo bolji kroz takmičenje. Naravno je da ću probati da uradim nešto drugačije, da ne budem predvidiv. Pripremiću se najbolje što mogu – ali verujem da se takvi mečevi visokog ritma igraju i po ličnom osećaju u datom momentu. Naravno, i podloga je sada drugačija. Karlos je favorit, osvojio je ovaj turnir dva puta zaredom i ponovo je u finalu. Veoma je teško pobediti ga na travi, ali volim ove izazove. Volim naše borbe i pokušavam da vidim šta mogu da ostvarim svaki sledeći put.

Šta je Siner radio u danima posle poraza u finalu Rolan Garosa?

“Na svakom Slemu potrošite mnogo energije, mentalne i fizičke. Zato volim da se vratim kući, provedem vreme sa porodicom, odmorim se i radim normalne stvari sa prijateljima. To sam učinio i sada. Pravili smo roštilje, igrali stoni tenis sa prijateljima; ukupno sam imao dva, tri dana odmora, posle čega sam morao da počnem pripreme za Hale. Tamo nije sve bilo po planu, ali mi je prijalo da posle pauze igram tenis na tom nivou. Sve je bilo normalno, u redu…”, objašnjava Siner.

Da li mu je ove sezone prijalo što je vremenski razmak između turnira u Parizu i Londonu tako kratak?

“S obzirom da sam ovde u poziciji da igram finale, rekao bih – da. Da nisam pobedio danas, verovatno bih rekao suprotno. Svaki igrač je drugačiji po načinu na koji prihvata poraze ili teške situacije. Posle Rolan Garosa sam veoma naporno trenirao, možda i više nego inače kako bih poboljšao svoju igru – i to potpuno bez obzira na to da li ću pobediti ili izgubiti u nedelju. I kada bude malo više pauze između turnira, to će mi biti prilika da radim još više. Mlađi igrači – čak i oni koji tek stižu – stalno napreduju; postoje novi stilovi igre na koje se morate adaptirati, morate biti spremni na sve”, ističe Janik.

Sa laktom neće biti problema u nedelju – tvrdi Siner, napomenuvši da ga je u tom smislu mnogo više brinuo meč sa Šeltonom.

Upitan šta je najviše uticalo da ostvari preokret u međusobnim mečevima sa Novakom i ostvari pet uzastopnih pobeda na zvaničnim takmičenjima – prvi igrač ATP rang liste kaže:

“Sa Novakom sam počeo da igram kada sam bio veoma mlad. U mečevima stičete dragoceno iskustvo i učite stalno – što se ipak ne dešava na treninzima. Pored mečeva sa Novakom je bilo još dosta onih u kojima sam gubio u ranijoj fazi karijere, pa je zanimljivo iz njih izvući šta sve treba menjati – ili zadržati. Kod Novaka je veoma teško pronaći nešto čime biste mogli da ga izazovete, načinite problem. Puno mi je pomoglo to što sam podigao nivo fizičke pripremljenosti, jer vam to omogućava da ostanete duže u razmenama. Sada se osećam mnogo mirnije u njima i ne žurim da ih što pre završim. Istovremeno, protiv Novaka je veoma teško igrati, uvek osećate tremu pred meč – što je i danas bio slučaj – ali i uživate u ovim veoma posebnim trenucima”, zaključuje Siner pred svoje prvo finale Vimbldona.

Vuk Brajović