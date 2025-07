Neposredno uoči meča između Đokovića i Sinera, britanski " Dejli ekspres " objavio je sramotan tekst u kom je Novaka optužio za varanje i to u najboljim trenucima karijere.

- Novak Đoković je rođeni pobednik. Koristi svako oružje u svom arsenalu i svaku prednost koju mu dozvoljavaju pravila igre i to mu je donelo neverovatne 24 titule na grend slemovima i dovelo ga je u poziciju da sa 38 godina juri rekordni 25 grend slem - počeli su priču novinari "Dejli ekspresa", pa su u dahu nastavili:

Novak jeste tada rekao da je "pogledao sebe u ogledalo" tokom pauze za toalet i da se presabrao, ali teško da je to nešto što bi moglo da se protumači kao nepošteno. Ipak, Britanci su mu to uzeli za zlo.

- Đoković je vešto koristio pauze za toalet dok je to bilo dozvoljeno igračima. Sada je ATP ograničio broj pauza koje igrač može da ima tokom meča, kao i njihovo trajanje i to kada mogu da budu uzete. Sada je igračima dozvoljeno da imaju tri minuta pauze za toalet po meču i dozvoljeno je to iskoristiti samo na kraju seta - navodi se u tekstu "Dejli ekspresa".