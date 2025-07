Zbog toga je usledio talas kritika, i to od Džona Mekinroa . Nekadašnji svetski broj jedan, koji u poslednje vreme često sumnjičavo gleda na poteze srpskog asa, otvoreno je optužio Đokovića da preteruje, pa čak i da izmišlja povrede.

"Nije to do njegove povrede, nego do toga što igra sa Sinerom. Kreće se savršeno dobro, svi mi znamo onu izreku: Boli samo kada gubiš", rekao je Mekinro.