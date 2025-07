Slušaj vest

Novak Đoković nije uspeo da se domogne finala na Vimbldonu, pošto je prilično lako poražen od Janika Sinera - 3:6, 3:6, 6:4.

Najbolji teniser današnjice bio je u inferiornom položaju tokom celog meča u odnosu na Italijana i deluje da nije fizički bio spreman za jedan ovakav duel.

Igra mačke i miša - Janik Siner i Novak Đoković Foto: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Stručna analiza

Radmilo Armenulić, nekadašnji selektor Dejvis kup reprezentacije naše zemlje, legenda tenisa i poznati stručnjak, detaljno je za Kurir analizirao igre Novaka Đokovića na ovogodišnjem Vimbldonu. Srbin je imao veliku želju da stigne do svog 25. grendslem trofeja i osmog u Londonu, ali nije uspeo.

Novak Đoković je u polufinalu protiv Sinera delovao nemoćno.

- Da prvo kažem jednu stvar, tenis je postao dosadan sport. Nema više atraktivnih poena, igra se sa osnovne linije, svi čekaju grešku protivnika. Nema lepih voleja, servisa, atraktivnih poteza... Što se Novaka tiče, on više nema svoju igru, ispao je. Nema promenu u igri. Stalno igra sa osnovne linije, dosadno... Nema bekhend paralelu, ne ide na mrežu, nema volej... Bilo bi dobro da porazgovara sa trenerima, da promeni nešto - rekao je za Kurir Radmilo Armenulić i dodao:

- Ako ovako nastavi polako će da pada. Ne bi bilo lepo da najbolji igrač svih vremena gubi od nekih anonimusa od kojih ranije nije gubio ni gem. Nadam se da vidi da su mu potrebne promene.

Đoković je bio povređen, što je i priznao posle meča. Imao je problem sa mišićem noge.

- Ako je povređen, onda ne treba da igra! Nije trebalo da izađe na teren. Znao je da neće pružiti maksimum. Zato je trebalo da preda. To je pravilo u tenisu i sportu. Ne treba igrati po svaku cenu. Zašto? Jer se blamira, a u pojedinim gemovima njegova igra bila je sramotna. I to nije dobro za njega. On je najbolji teniser svih vremena, mora da čuva svoj renome.

1/9 Vidi galeriju Detalji sa meča 2. kola Vimbldona. Foto: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Previše grešaka

Novak Đoković pravio je dosta grešaka, ne samo u polufinalnom meču protiv Sinera. A, to je atipično za njega.

- Start mu je bio loš, uvek mu je falilo 10 do 20 centimetara da dođe do lopte. Nije pogađao sredinom reketa, već ramom. Kretanje mu je bilo loše. Klizao se... Pao dva puta. Kao da nije bio pripremljen za meč. Godine čine svoje, nema on više onu reakciju kao ranije. Spor je. Jednostavno je. Tu nema dileme i to će da bude sve gore i gore. I to treba da shvati. On ima neke svoje savetodavce, trenera... Neka prorazgovara da vidi šta će da radi.

Čini se da je Novak trenutno slabiji od Sinera i Alkaraza, ali i dalje bolji od svih ostalih.

- Novak ne sme da se zadovoljava da bude peti, ili šesti. Ili da bude među prva tri, ili da ne igra. Ako nastavi ovako, pašće ispod desetog mesta. Dešavalo mu se i ranije da gubi. Mogao bi da dobija komplekse i onda će biti sve gore. Tenis je postao dosadan, rekao sam... A, on se uklopio u sve to. Ranije je bilo duela na mreži, izazaka na mrežu, dobrih pasing šotova, sada toga nema.

Ivan Lendl pravi izbor za trenera

Posle Vimbldona jasno je da je Novaku potreban trener. Eksperimenti sa Endijem Marijem i Dušanom Vemićem nisu dali rezultat.

- Trebalo bi da za trenera Đoković uzme nekog ko je kao igrač bio prvi, ili među prvih deset! Ponoviću, ako treba i po 100. put Ivan Lendl bi bio idealan trener za njega! On bi sigurno umeo da primeti šta Novaku nedostaje. Njemu treba trener sa autoritetom, to je 100 odsto tačno. Vemić je možda dobar trener, ali nema autoritet za Novaka. Nije on ličnost da mu arogantno kaže, ovo ti ne valja. To može samo neko sa jakim stavom. I to sada treba Novaku da bi produžio karijeru.

Cilj od 25 grend slem titula ostao je nedostižan.



- Teško. S obzirom na njegovu formu i poslednje rezultate... Voleo bih, ali... Ovo što je uzeo, to je vrhunac. Ima li ko bolji od njega? U leđa mu gledaju Rafael Nadal i Rodžer Federer! Na kraju krajeva, Novak je iovako najbolji za sva vremena.

Novaka sada čeka pauza do US opena.

- Šta bi trebalo da radi? Prvo da se oporavi od povrede. Ako je dosad imao dva treninga dnevno, sada treba da ima četiri! Prvo, da pojača trening. Drugo, da radi na stvarima koje mu nisu dobre. Sigurnost u igri, izlasci na mrežu, slajs bekhend i pasing šotovi... I, pre svega servis! Pogledajte statistiku, koliko je imao asova... Mali broj po meču.

Novak mora da pronađe trenera sa autoritetom - Radmilo Armenulić Foto: Aleksandar Jovanović Cile

Nikako u penziju



Ono što ohrabruje, jeste da je Đoković rekao da se neće penzionisati.

- Dobro je! I o tome i ne treba da razmišlja! Rano mu je da se penzioniše. Dok god je među prvih deset treba da igra.



Engleski mediji se proteklih dana plasirali informaciju o izvesnom iscelitelju Gariju Linehamu, koji je bio gost u Novakovoj loži, u meču protiv Kecmanovića.

- Mislim da mu takve stvari odvlače pažnju. To nije dobro za njega. Trebalo bi da se koncentriše na igru, da razgovara sa trenerom. Sve ostalo, po meni nije dobro po njega - smatra Radmilo Armenulić.