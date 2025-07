Slušaj vest

Prvo finale Vimbldona, i prvi trofej za prvog igrača sveta je sportsku Italiju stavio u stanje ekstaze. Za to vreme, Siner je – kao i uvek – odmeren i poslovičan pred medijima.

“Osećaj je neverovatan, osvojio sam turnir na kojem sam oduvek sanjao da igram i da budem deo njega. I iako trofej nije sada pored mene (smeh) – osećaj je i dalje izuzetan!”, otvara priču Siner.

“Da ste me pitali u juniorskim danima da li ću ga ikada osvojiti – rekao bih vam da nemam šanse. Ipak, osećam sam se sve bolje i bolje iz godine u godinu na travi. Prošle godine sam došao ovde kao osvajač Halea, super se osećao – ali onda izgubio u četvrtfinalu. I ove godine sam se tako osećao, kretao se sve bolje i bolje – i veoma sam srećan zbog toga što sam ovoliko ovladao travom”, iskren je on.

Kako ste se osećali posle svega što ste proživeli ove godine – na terenu i van njega? I roditelji su bili tu.

“Ovo je bio veoma emotivan doživljaj za mene, iako ne plačem (smeh). Samo ja i bližnji znamo kroz šta sam prolazio, a bilo je sve samo ne – lako. Trudili smo se da idemo dalje na svakom treningu, iako sam se pritom povremeno mentalno mučio. Jer kada igram meč, samo se isključim i igram – i mislim da mi je to mnogo pomoglo. Podeliti ovaj trenutak sa mojom porodicom ovde, celom mojom porodicom ovde, to je najneverovatnija stvar koja mi se mogla dogoditi. U Parizu je bila samo moja mama, i to je bilo sjajno. Ovde su moj tata, brat i mama – uz ceo tim koji radi sa mnom!”

Koliko je – pored osvajanja trofeja – bilo važno pobediti Karlosa iz ugla vašeg rivaliteta?

“Bilo je veoma važno, jer kada izgubite nekoliko puta uzastopno – to nije prijatno. Istovremeno u prošlosti sam osećao da sam bio veoma blizu – u Pekingu, Rimu, Parizu; odlično sam počinjao, ali nisam zatvarao mečeve. U mnogo čemu nastavljam da se ugledam na Karlosa, jer čak i danas osećam da je radio nekoliko stvari bolje od mene. To je nešto na čemu ćemo raditi i pripremiti se jer će on ponovo doći da preti – i ne samo on, nego i ostali. Imamo velike ciljeve i moramo biti spremni, pa ćemo videti šta budućnost nosi.

Da li ste iznenađeni nivoom koji ste postigli posle suspenzije i poraza u finalu Rolan Garosa?

“Ne bih verovao kada bi mi neko rekao da će sve ovako izgledati, čak i ako ste u odličnoj formi – jer uvek biva teško. Istovremeno sam pokušao da verujem u sebe i da prihvatim šta god se desi. Postoji samo jedan način ostvariti ciljeve – a to je da postanem bolji igrač. Nadam se da ako to uradite, šanse da pobedite u mečevima su veće jer ulažete veliki trud svakodnevno. U ovakvoj konkurenciji koja se stalno usložnjava - valja raditi još više, jer morate biti spremni..

Karlos je malopre rekao da je najveća razlika u današnjem meču bila kako ste obojica igrali u poenima na drugi servis. Šta su za vas bili ključni momenti meča?

"Razlike su bile veoma male. Osećao sam da sam imao sreće nekoliko puta, pogađao neke linije - i ono što je njega služilo u Parizu - danas je bilo na mojoj strani. Izgledalo je kao da na početku obojica nismo dobro servirali, ali smo se mučili da vratimo drugi servis. Onda sam pronašao dobar ritam na prvom servisu, posebno u drugom i trećem setu. U četvrtom setu sam na trenutke servirao veoma dobro, a onda sam se ponovo mučio - što je normalno jer ako igrate dva, tri, četiri sata - ne možete uvek igrati na isti način. Ako mene pitate, razlike su bile veoma male, a danas je sve išlo "na moju vodenicu".

Koliko ste ponosni na način na koji ste se oporavili od Otvorenog prvenstva Francuske? Vaš trener Kejhil je pre nekoliko minuta rekao je da ne bi mogao da uradi ono što ste vi uradili u smislu da to ostavite iza sebe.

"Mislim da je ovo deo na koji sam najponosniji jer zaista nije bilo lako. Uvek sam pokušavao da budem iskren prema sebi i imao sam i taj umni razgovor, znate: šta ako ovo, šta ako ono? Uvek sam pokušavao da to prihvatim, na neki način. Uvek se može desiti da izgubite - pa i u finalu Slema, a ako ga izgubite na taj način, mnogo je bolje ovako nego da osvojite dva gema. Posle toga je lakše nastaviti sa radom. Radio sam sa puno intenziteta na svakom treningu jer sam osećao da mogu da igram veoma dobro. Zato sam i posle Rolan Garosa rekao da nije vreme da me podcene, ne, jer dolazi još jedan Grend slem, i ovde sam se odlično snašao", ističe Siner.

Da li Siner smatra da ga je Alkaraz već učinio boljim igračem kroz njihovo rivalstvo?

"Naravno da je tako. Više je emotivni ili motivacioni deo to što imaš nekoga ko je mlad, ko pobeđuje toliko puno, i moraš biti spreman, ako želiš da budeš ukorak sa njim...Srećan sam što to stalno pokazujemo, što je sve što radimo odlično i što imamo ispravnu radnu etiku. Na kraju krajeva, to je najvažnije, da izvučem iz svih situacija najbolju verziju sebe", objašnjava Janik, i dodaje:

"Ne mislim da sam u svojoj najboljoj formi jer sa 23 godine ne mislim da možeš biti u najboljoj formi. Zato se nadam da mogu da nastavim da se poboljšavam, ali je izuzetno važno imati ovakve suparnike jer uvek morate razmišljati o tome kada krećete na trening.

Da li je još važnije to što ste konačno Karlosa na jednoj od njegovih navodno omiljenih podloga?

"Ne da je to previše važno, ali mislim da je moja omiljena podloga beton, na kome sam osvojio većinu titula. U sebi takođe znam da mogu dobro da igram i na drugim podlogama. Na početku karijere znao sam da potencijalno mogu dobro da igram ovde zbog svojih udaraca iz terena, jer su prilično ravni, a lepo vezujem reket sa lopticom. Šljaka je drugačija jer sam na šljaci osećao da fizički nisam dovoljno spreman - ali je sve do sada i tu bilo sjajno. Igrao sam pet i po sati protiv Karlosa. Bilo je drugačije, ali je bio važan korak napred. Osvajanje Vimbldona je najposebnija stvar koju možete ostvariti, bez obzira na podlogu. Vimbldon je nešto drugo u svakom smislu", završava novi šampion u svom stilu.