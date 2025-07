Menadžer, zaljubljenik u vino i hranu

Dugo bežala od ljubavi

- Ljubav. Ovo je bio izazovan period u privatnom životu. Ne pričamo dovoljno o tome, ali raskidi su zaista teški. A ako ste vi ti koji ste povređeni ili napušteni, budimo iskreni, to vam slomi život. I što ste stariji, to je teže, sa više rana, bola i patnje. Moja devetnaestogodišnja veza je završena pre 4 godine i, iako ćemo uvek brinuti jedno o drugom jer smo bili zajedno od dvadesete godine, to poglavlje je zatvoreno - počela je ona tada priču, pa dodala kako je stvorena da voli samo jednu osobu:

Prošla kroz pakao

- Otac mi je često govorio 'nemoj ništa da pričaš, ćuti ili ću te ubiti'. Ja do svoje 33. godine nisam znala da se nasmejem. Ljudi često žele da budete savršeni, posebno u sportu, a to je nemoguće. Život nije savršen. Bila sam ranjiva i mislila sam da je to moja slabost. Sada sam svesna da je to moja snaga.