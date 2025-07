Umesto naslednika Novaka dobili smo varalice

"Opasnost za tenis i sport uopšte jeste u tome što se gubi ideja o prevenciji i odvraćanju. Siner i Švjontek su dobili blage kazne, i samo nekoliko meseci kasnije – postali su šampioni Vimbldona. Reći da to nije dobar imidž za tenis bilo bi potcenjivanje problema. Sport možda očajnički želi da promoviše novu rivalstvo Siner-Alkaraz, kao zamenu za epohu Federera, Nadala i - uskoro - Đokovića, ali istina je da je prebrzi povratak Sinera bacio senku na to rivalstvo".

Slučaj dopinga Ige Švjontek

Iga Švjontek je privremeno suspendovana 12. septembra do 4. oktobra, nakon čega joj je uvažena žalba. Na kraju je suspenzija izrečena na mesec dana, zbog čega je propustila tri turnira.

Slučaj dopinga Janika Sinera

Siner je 15. februara suspendovan na tri meseca, ali se nagodio da suspenzija važi od 9. februara do 4. maja. Time je uspeo da izdejstvuje da učestvuje na svim grend slem turnirima, pa je tako na Rolan Garosu stigao do finala, a na Vimbldonu stigao do prve titule.