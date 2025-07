"Ali, ponavljam vam, neću ga još otpisati. Kada imaš petlju, imaš petlju. I ponekad će ta petlja isplivati na površinu. Imam osećaj da, koliko god bi voleo da je osvojio Vimbldon, onaj poraz u polufinalu mu se nikako nije svideo. Da izgubi u tri seta zaredom? Nije navikao na to, to nije on, to nije njegova igra. Veruj mi, taj čovek može da izvuče nešto iz rukava za US Open što bi moglo da iznenadi mnoge. I znaš šta? Voleo bih da to i vidim", zaključio je Konors.