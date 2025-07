"Moje stenjanje na terenu? Volela bih da kažem da je to bilo iz taktičkih razloga, da je imalo efekat zastrašivanja, ali to jednostavno nije istina. Počela sam to da radim dok sam bila mlada, delovalo je, pa sam nastavila. Zvuk je postajao sve jači i jači... Mada, ova mala krilca bi mogla da nadjačaju i to" rekla je uz smeh Ruskinja.