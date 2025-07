"Legendu kao što je on nikada ne smete da potcenite. Nikada neću reći da su njegove šanse za osvajanje gren slema nula. Sigurno je da mu se nije dopao rezultat sa Vimbldona, on nije navikao na takve poraze. Sa 3:0. Videćemo da li će moći da podigne nivo u Njujorku i svakoga iznenadi. Kada neko ima srce, on ga ima. Ponekad baš to srce donese uspehe. Verujte mi, on će u Njujork doći sa nekim adutom u rukavu", istakao je Konors, koji je pet puta osvajao trofej u Njujorku.