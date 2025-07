"To je sada veliko pitanje, jer da bi osvojio grend slem, verovatno mora da pobedi i Karlosa Alkaraza i Janika Sinera. Tako je bilo sa Vimbldonom, a on je rekao da je Vimbldon turnir gde ima najbolje šanse da osvoji grend slem. Podsećanja radi, već je sedam puta osvojio turnir. Sada je stigao do polufinala Vimbldona 14 puta, samo zamislite. To je toliko apsurdno, to je lud broj", rekao je Beker i počeo priču o godinama: