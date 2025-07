Nije Nemac birao reči

I kada je u pitanju Novak Đoković , Boris Beker nije se baš trudio da bira reči, iako su njih dvojica uspešno sarađivali od 2013. do 2016. godine. Bio je krajnje okrutan i brutalan, pre svega nemilosrdan i nepravedan.

- Opet je peti točak na kočiji! I to je vrsta neke njegove sudbine. Bio je to na početku sa Federerom i Nadalom, sada je to sa Alkarazom i Sinerom. Ono što nedostaje svetskom tenisu su pozicije tri i četiri. Đoković se trudi, ali... Drago mi je što ga imamo, ali nije favorit - rekao je Beker razgovarajući sa Andreom Petković.