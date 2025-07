Slušaj vest

Jedna od najlepših teniserki svih Ana Ivanović vremena prvi put je javno govorila o svom odnosu sa tadašnjim suprugom, roditeljstvu i kraju karijere u septembru 2023. godine.

- Volimo da držimo do privatnosti i da zaštitimo decu. Oduvek sam bila introvertna i volim da imam svoju privatnost. Kroz godine sam imala osećaj da su se moje reči prenosile na pogrešan način. Nisam imala strah od kamere, ali nikada se pred njima nisam osećala prijatno.

Ana: Mi smo dva mentaliteta

Usledila su pitanja o odnosu sa Bastijanom, a Anini odgovori iz današnje perspektive bacaju novo svetlo na njihov brak.

Na pitanje da li je od samog starta znala da je nemački fudbaler Bastijan Švajnštajger "taj", Ana Ivanović kaže da je to odmah osetila.

- Mislim da svaka žena to oseti. Odmah sam osetila... U pogledu, mislim da oči nikad ne lažu, kada u očima vidiš i osetiš nešto. Taj osećaj i dok smo bili prijatelji da se znamo odavno...

On meni svakim danom daje tu sigurnost. To je jako važno i veliki luksuz. On je moj glas razuma, uvek je tu, ja sam dosta emotivna... Teško mogu da opišem, ali uvek me razoruža sa odgovorom, pristupom, pitanjem, da kad malo razmislim shvatim da treba da se smirim. Ja volim da se takmičim, volim da budem bolje, ali sam shvatila da ne mogu da budem na sto strana, on mi dosta pomaže da kanališem stvari, da odvojim ono što je važnije od onog što nije.

Mi smo dva mentaliteta, ali smo se tako lepo uklopili. Naš mentalitet je vatra i njemu se to dopada. On voli da dođe ovde i da bude deo naše porodice i da izlazi sa drugarima. Sa druge strane, oni su dosta drugačiiji, sve je organizovano, sve se analizira, planira i ja imam to, volim da budem organizovana - kazala je Ana Ivanović u emisiji Mire Adanje Polak na RTS-u.

Podsećamo, nemački mediji su sredinom aprila počeli da spekulišu da se Ana i Bastijan Švajnštajger posle devet godina braka razvode.

Usledile su nedelje u kojima se spekulisalo ko je nova devojka nekada slavnog fudbalera, a zatim je otkriveno da je u pitanju Silva Kapitanova.

Poslednjih dana u žiži su fotografije koje pokazuju razvratno ponašanje Bastijana i Silve na jednoj plaži u Grčkoj.

"Golupčići" u Grčkoj

"Proveo je nekoliko dana sa svojom novom devojkom u luksuznom hotelu "Amanzoe" u Kranidiju u Grčkoj. Par se opuštao na suncu u hotelskom klubu, na fotografijama se Silva K. vidi u oskudnom bikiniju bakarne boje, dok je Švajnštajger u jednostavnim crnim kupaćim gaćama. Njih dvoje se potpuno bez srama ljube na plaži, intimno se mazeći na ležaljci", piše portal Bunte.

U nastavku teksta stoji:

"Za bivšu teniserku ljubavne fotografije, još uvek njenog muža, bile su jak udarac. On umesto da se malo suzdrži iz poštovanja prema majci svoje troje male dece, ponovo u javnosti pokazuje novu devojku", piše portal Bunte.

Kako je počela ljubav Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera?

Znate li kako su se smuvali i kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu Ivanović? U podkastu Bilda snimljenom 2023. godine Švajni je otkrio sve detalje...

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.

Opisao je i trenutak u kom je zaprosio Anu.

- U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. I onda sam tajno iznajmio park iz filma "Noting Hil". Znao sam da je Ana radoznala i kada smo šetali, prošli smo baš pored tog parka i kapija je bila odškrinuta. Predložio sam joj da uđemo, na šta je pristala. Ušli smo, a onda sam je pitao da se uda za mene. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje.

Otkrio je i detalje iz privatnog života - Švajni je često pokušavao da pobedi Anu u tenisu, ali nikada nije bio ni blizu uspeha.

-Kad Ana i ja igramo tenis, izlazim na teren 20 minuta ranije, radim vežbe, zagrevam se i lepim prste selotejpom da ne dobijem plihove. Onda pokrenem mašinu za loptice i udarim nekoliko puta. Zatim Ana dođe, obuje patike i meč počinje. I uvek mi da prednost 30:0. Onda kreće ludnica. S leva na desno, napred, pa nazad, to je brutalno. Uvek sam verovao da ću uspeti da je pobedim, ali to se ne dešava - rekao je Bastijan, pa za kraj zaključio:

- Izgubim sa 6:1, 6:2, a nakon meča je obavezno pitam sa koliko mogućnosti je igrala, 70, 80 odsto? Ona se nasmeje i kaže sa 30 odsto. I ono što me najviše boli: kad završimo meč, ona ode u teretanu da istrči pola sata, kako bi imala osećaj da je odradila kompletan trening, a ja sam potpuno iscrpljen i moram nešto da popijem i pojedem. Nikad još nisam osvojio set protiv nje, ali imam cilj da barem jednom uđem u taj-brejk.

Kada je otkrivena veza Bastijana i Silve?

Nemački "Bild" ih je uhvatio dok šetaju na plaži u Majorki držeći se za ruke.

Tada je otkriveno da Švajnštajgerova nova ljubav Bugarka, majka dvoje dece koja pohađaju istu školu kao Anina i njegova deca.

Ko je nova devojka Bastijana Švajnštajgera?

Očevici je opisuju kao vitku ženu sa plavom kosom, sa kojom se drži za ruke i koju već prikazuje u javnosti, a na fotkama "Bilda" se vidi kako je Bastijan u ljubavnom zanosu sa novom izabranicom.

Očekivano, kompletna javnost "razapela" je Bastijana, a komentari ispod Bildove objave na mrežama nižu se kao na traci.

- Verovatno je duplo mlađa od Ane i sa njim je zato što je inteligentan i privlačan - napisao je čitalaca Bilda.

Sledeći je bio još brutalniji:

- Sve što treba da zna ova devojka je da će da prođe kao Ana - gađala je u metu jedna čitateljka podsećajući da je Švajni prevario i Saru sa kojom je bio u vezi pre Ane Ivanović.

Bugarka ruši Bastijanov poslovni imidž

Krah braka između Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera nije poremetio samo njihove privatne živote.

Na udaru je i poslovni aspekt života dvoje nekada uspešnih sportista. Pre svega Bastijanov, zbog njegovog ponašanja poslednjih meseci.

I dok se Bastijan sa novom devojkom Silvom Kapitanovom prilično razvratno ponašao na jednoj plaži u Grčkoj, deo njegovog poslovnog imidža počeo je da se ruši i preti da ima nesagledive posledice.

Modni brend Braks prevremeno je prekinuo reklamno partnerstvo sa Anom i Bastijanom kada su počele priče o njihovom razvodu. Ugovorom je prvobitno određena saradnja do 2027. godine godine, a planirana je velika kampanja za jesen/zimu 2025. Međutim, ta kampanja je otkazana, a sada će čelnici kompanije morati da se pozabave i bizarnim problemom - da uklone sa ulica zajedničke postere Ane i Bastijana.