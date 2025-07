Nakon izuzetno uspešne dugogodišnje saradnje sa Novakom, i kratke epizode sa Elenom Ribakinom, Ivanišević je krajem maja postao trener slavnog Grka. Mnogi su bili oduševljeni Cicipasovim izborom, verovali su da će ova saradnja doneti rezultate na terenu i da će Goran pomoći Grku da se vrati u sam vrh svetskog tenisa, ali to se nije dogodilo. Posle manje od dva meseca zajedničkog rada došlo je do razlaza.

Bivši trener Novaka Đokovića tada je rekao da je on "sa ovim kolenom tri puta spremniji" od Cicipasa.

"On želi, ali ne radi ništa. Sve "hoću, hoću", ali ne vidim taj pomak. Šokirao sam se, nikada nisam video nespremnijeg igrača u životu", izjavio je Ivanišević.

Svojim oštrim komentarima izazvao je neviđenu buru u teniskom svetu. Poznati Francuz Patrik Muratoglu, koji je sarađivao sa Cicipasom od 2018. do 2021. godine, javno je tada isprozivao Ivaniševića.

"Kada radim sa pravim ljudima koje ja izaberem i koji me čine opuštenim, to je pravo raspoloženje. To ne znači da ću ja da prestanem da treniram kada poželim ili da ću ja birati koliko da treniram. Postoje ljudi koji znaju koliko naporno radimo i šta želimo da postignemo, ali uspjevaju da zadrže prijateljsku atmosferu. Veoma je teško imati diktatora i ljude koji negativno pričaju o vama i vi ne osjećate da su vam bliski kao porodica", rekao je Cicipas u razgovoru za "SDNA".