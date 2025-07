"On ima mentalni problem. Pogledajmo prošlu godinu i meč sa Karlosom Alkarasom na Rolan Garosu kada je dobio treći set i krenuo četvrti... To je bio momenat kada je saznao kakav je protiv Alkaras, sjajan igrač. U tom momentu je sva pažnja usmerena ka vama, a Zverev u prvom gemu četvrtog seta ima problema sa svojim timom, raspravlja se i za 10 minuta je bilo 4:0 ili 4:1 za Karlosa. To se dešava. Ne želim da pričam loše o Zverevu, cenim ga, samo to mora da se promeni. On kada menja, menja sve. Igrao je bolje ranije, pamtim mečeve sa Nadalom i Federerom. Ako hoće da pobeđuje i osvaja Grend slem titule, moraće da radi na psihi i svom mentalitetu. Može da pobeđuje, a to je sve mentalna stvar", objasnio je Toni Nadal.