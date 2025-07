- Teško je pretočiti trideset godina putovanja u reči. Neizmerno sam zahvalan što sam završio karijeru sinoć, na domaćem terenu, pred ljudima koje volim. Tenis mi je dao sve. Odveo me širom sveta, upoznao me sa prijateljima za ceo život, gurao me do granica za koje nisam znao da postoje, pružio mi neverovatne prilike i platformu o kojoj sam kao dete koje je odrastalo u Vernonu mogao samo da sanjam.