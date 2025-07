Hrvatski stručnjak je otvoreno kritikovao Grka prilikom jednog intervjua, a to je bila prva domina koja je pala, da bismo nekoliko nedelja kasnije došli do završetka te saradnje, nakon što je Cicipas nazvao Ivaniševića diktatorom.

U međuvremenu, javio se i Patrik Muratoglu, poznati francuski trener koji je izuzetno aktivan na društvenim mrežama. On je, pored ostalog, rekao da je "uloga trenera je da gradi, podržava i vodi, a ne da ruši", te da "poštovanje i poverenje uvek treba da budu na prvom mestu". Ivanišević je sada, u intervjuu sa bivšom teniserom Anom Čakvetadze u njenoj emisiji "First&Red", rešio da odgovori Muratogluu:

- Popričaću sa njim kada ga vidim! To je sigurno. To se ne radi. Ako je imao problem sa mnom, trebalo je da me pozove i kaže mi šta misli. Ja bih mu onda rekao šta ja mislim. Ja ne idem unaokolo i pričam šta mislim o njemu. Bolje da ne kažem šta mislim o njemu! Tako da – ćutaću, za sada... Možda sledeći put kažem nešto - iskren je, kao i uvek, bio Ivanišević.