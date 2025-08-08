OLGA DANILOVIĆ U ČETIRI UJUTRU IZLETELA IZ HOTELA! Evo šta je snašlo srpsku teniserku usred noći u Montrealu, u pidžami istrčala iz sobe... (FOTO)
Srpska teniserka Olga Danilović doživela je pravu noćnu dramu tokom boravka u Montrealu!
Danilovićeva je poražena u polufinalu mastersa održanog u ovom gradu, a to nije bilo jedino loše iskustvo koje je imala ovih dana.
Naime, u četiri ujutru, dok je grad još spavao, u hotelu u kojem je smeštena začuo se glasan alarm za požar, koji je sve goste podigao na noge.
Olga je, kao i ostali, morala da napusti sobu i izađe na ulicu, zbunjena i umorna, još u pidžami.
"I naravno, alarm za požar u 4 ujutru" - napisala je Danilovićeva, kao da je ovo situacija u kojoj se nije našla prvi put.
Nakon što su vatrogasci proverili objekat i potvrdili da opasnosti nema, svi gosti su se vratili u sobe, a Olga sada ima još jednu anegdotu za prepričavanje iz teniskog života.
Srpska teniserka trenutno zauzima 40. poziciju na WTA listi u singl konkurenciji.