Američki teniser Ben Šelton izborio je plasman u finale Mastersa u Torontu, pošto je u polufinalu ubedljivo savladao Tejlora Frica - 6:4, 6:3.

Plasman mladog Amerikanca u finale nikako ne ide na ruku našem Novaku Đokoviću, koji će u slučaju da Šelton osvoji titulu doživeti pad na ATP listi pred predstojeći US open.

Ben Šelton na turniru u Torontu Foto: Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia

Ukoliko Šelton trijumfuje u Kanadi, Đoković će izgubiti šestu poziciju na listi. Srpski teniser trenutno ima 4.130 bodova, a iza njega je upravo Šelton sa 3.420 bodova. U slučaju eventualnog trijumfa u finalu, Amerikanac će preskočiti Srbina na šestoj poziciji.

Novak Đoković - četvrtfinale Vimbldona

Šelton će se za titulu boriti protiv ruskog tenisera Karena Hačanova, a Novak će pomno pratiti ovaj meč.

