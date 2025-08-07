Toronto
NOVAK PRED OGROMNIM PROBLEMOM! Gleda i ne veruje šta se dešava: Amerikanac ozbiljno pomrsio račune Đokoviću!
Ishod polufinalnog duela Šelton - Fric nije išao na ruku Đokoviću.
Američki teniser Ben Šelton izborio je plasman u finale Mastersa u Torontu, pošto je u polufinalu ubedljivo savladao Tejlora Frica - 6:4, 6:3.
Plasman mladog Amerikanca u finale nikako ne ide na ruku našem Novaku Đokoviću, koji će u slučaju da Šelton osvoji titulu doživeti pad na ATP listi pred predstojeći US open.
Ben Šelton na turniru u Torontu Foto: Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia
Ukoliko Šelton trijumfuje u Kanadi, Đoković će izgubiti šestu poziciju na listi. Srpski teniser trenutno ima 4.130 bodova, a iza njega je upravo Šelton sa 3.420 bodova. U slučaju eventualnog trijumfa u finalu, Amerikanac će preskočiti Srbina na šestoj poziciji.
Novak Đoković - četvrtfinale Vimbldona Foto: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia
Šelton će se za titulu boriti protiv ruskog tenisera Karena Hačanova, a Novak će pomno pratiti ovaj meč.
