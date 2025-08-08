Slušaj vest

Nekada su važili za najskladniji par sveta sporta, a danas se nalaze na ivici pravog porodičnog rata!

Ovog puta tema je veoma osetljiva: starateljstvo nad njihovim sinovima Lukom, Leonom i Teom.

Nemački, ali i domaći, mediji bruje o tome da su Ana i Bastijan započeli tihi, ali vrlo uočljiv rat na društvenim mrežama. Sve je počelo nevino - Ana je podelila snimak kako pažljivo seče voće u različitim oblicima za njene sinove. Tanjiri u tri boje, sa zdravim poslasticama, poruka je bila jasna: ona je privržena i brižna majka.

"Zabavne letnje grickalice, ono što deca vole. Naravno, svi ostaci idu mami" - napisala je Ana uz video.

A onda je Bastijan uzvratio udarac.

Nekoliko dana kasnije, bivši fudbaler objavljuje fotografiju rođendanske torte na kojoj piše "Najbolji tata". U pitanju je torta koju su mu navodno pripremili sinovi. Slika koja je podelila internet - deo fanova je bio oduševljen, ali veći deo publike BESAN!

Zaključak - oboje se trude da pratiocima na Instagramu pokažu kako su uzorni roditelji, pa iako formalna procedura još nije započeta, "rat za srca sinova" već se vodi u slikama, gestovima i malim porukama.

Podsetimo, pre nekoliko nedelja Ana i Bastijan su i zvanično stavili tačku na brak koji je trajao devet godina.

Ubrzo posle glasina o razvodu, nemački fudbaler je uhvaćen u ekpslicitnim pozama sa novom devojkom na letovanju u Grčkoj.

"Proveo je nekoliko dana sa svojom novom devojkom u luksuznom hotelu "Amanzoe" u Kranidiju u Grčkoj. Par se opuštao na suncu u hotelskom klubu, na fotografijama se Silva K. vidi u oskudnom bikiniju bakarne boje, dok je Švajnštajger u jednostavnim crnim kupaćim gaćama. Njih dvoje se potpuno bez srama ljube na plaži, intimno se mazeći na ležaljci", napisao je portal Bunte.

Kako je počela ljubav Ane i Bastija?

Znate li kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu Ivanović? U podkastu Bilda snimljenom 2023. godine Švajni je otkrio sve detalje...

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.

Opisao je i trenutak u kom je zaprosio Anu.

- U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. I onda sam tajno iznajmio park iz filma "Noting Hil". Znao sam da je Ana radoznala i kada smo šetali, prošli smo baš pored tog parka i kapija je bila odškrinuta. Predložio sam joj da uđemo, na šta je pristala. Ušli smo, a onda sam je pitao da se uda za mene. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje.