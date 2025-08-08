Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u drugo kolo turnira u Sinsinatiju , pošto je noćas u prvom kolu pobedila 50. igračicu sveta Britanku Kejti Bulter posle dva seta, 6:0, 7:5.

Srpska teniserka je u drugom setu gubila 3:5, da bi potom osvojila četiri uzastopna gema i time zabeležila pobedu u meču. Deveti gem je osvojila nakon tri spašene set lopte, dok je u 10. gemu spasila još dve.