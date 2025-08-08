SVAKA ČAST
SJAJAN START OLGE DANILOVIĆ! Srpkinja počistila Britanku na startu Sinsinatija
Olga Danilović plasirala se u drugo kolo Sinsinatija i to na ubedljiv način
Slušaj vest
Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u drugo kolo turnira u Sinsinatiju, pošto je noćas u prvom kolu pobedila 50. igračicu sveta Britanku Kejti Bulter posle dva seta, 6:0, 7:5.
Meč je trajao sat i 36 minuta.
Olga Danilović Foto: PAUL CROCK / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Danilović, 43. igračica sveta, uzela je tri puta servis britanskoj teniserki, dok je Bulter osvojila dva brejka.
Srpska teniserka je u drugom setu gubila 3:5, da bi potom osvojila četiri uzastopna gema i time zabeležila pobedu u meču. Deveti gem je osvojila nakon tri spašene set lopte, dok je u 10. gemu spasila još dve.
Danilović će u drugom kolu igrati protiv 39. igračice sveta Britanke Eme Radukanu.
Kurir sport / Beta
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši