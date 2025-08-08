NIJE DOBRO
NOVAK U NOVOM PROBLEMU! Đokoviću nevolje zadao Amerikanac kom je nekada "spuštao slušalicu"
Ben Šelton osvojio je turnir u Torontu i prestigao Novaka Đokovića na ATP listi
Amerikanac Ben Šelton osvojio je titulu na turniru u Torontu, pošto je noćas u finalu pobedio 16. igrača sveta Rusa Karena Hačanova posle tri seta, 6:7, 6:4, 7:6.
Meč je trajao dva sata i 48 minuta.
Ben Šelton Foto: SV / - / Profimedia
Šelton je dva puta uzeo servis ruskom teniseru, dok je Hačanov osvojio jedan brejk.
Američki teniser zabeležio je 16 asova, dok je Hačanov osvojio tri poena direktno iz servisa.
Šeltonu je ovo treća ATP titula u karijeri. Amerikanac je ovom pobedom došao do šestog mesta na ATP listi i tako na njemu zamenio najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića.
Kurir sport / Beta
