Slušaj vest

Amerikanac Ben Šelton osvojio je titulu na turniru u Torontu, pošto je noćas u finalu pobedio 16. igrača sveta Rusa Karena Hačanova posle tri seta, 6:7, 6:4, 7:6.

Meč je trajao dva sata i 48 minuta.

Ben Šelton Foto: SV / - / Profimedia

Šelton je dva puta uzeo servis ruskom teniseru, dok je Hačanov osvojio jedan brejk.

Američki teniser zabeležio je 16 asova, dok je Hačanov osvojio tri poena direktno iz servisa.

Šeltonu je ovo treća ATP titula u karijeri. Amerikanac je ovom pobedom došao do šestog mesta na ATP listi i tako na njemu zamenio najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića.

Kurir sport / Beta

Ne propustiteTenisNOVAK PRED OGROMNIM PROBLEMOM! Gleda i ne veruje šta se dešava: Amerikanac ozbiljno pomrsio račune Đokoviću!
Novak Đoković
TenisĐOKOVIĆ OVO NIJE OČEKIVAO, ODJEDNOM SE NAŠAO U PROBLEMU! Novak gleda i nikako mu se ne dopada ono što vidi
Novak Đoković na meču polufinala Vimbldona 2025. godine protiv Janika Sinera
Tenis"PREVARANT" SINER PROJURIO DO POLUFINALA: Janik kukao da ga boli lakat, a onda lagano savladao Šeltona, čeka Đokovića
profimedia-1020056360.jpg
TenisISPLIVALE ZABRINJAVAJUĆE SCENE JANIKA SINERA! Upaljen alarm u Londonu! Italijan se pojavio na terenu nekoliko sati pred četvrtfinale...
Janik Siner

 BONUS VIDEO:

"NOVAK FIZIČKI NIJE BIO SPREMAN ZA OVO, SVE MU JE TEŽE DA IGRA PROTIV MLADIH ASOVA" Brajović uživo iz Vimbldonskog kluba: Italijanski mediji preuveličavaju! Izvor: Kurir televizija