Kanadska teniserka Viktorija Mboko osvojila je titulu na turniru u Montrealu, pošto je noćas u finalu pobedila Japanku Naomi Osaku posle tri seta, 2:6, 6:4, 6:1.

Pobedom u tom meču, koji je trajao dva sata i pet minuta, 18-godišnja Mboko je ujedno osvojila i svoju prvu WTA titulu u karijeri.

Mboko, koja je pre početka turnira u Montrealu bila 85. igračica sveta, uzela je osam puta servis japanskoj teniserki, dok je Osaka, koja je zauzimala 49. mesto na WTA listi pre početka turnira, osvojila šest brejkova.

Mboko je nakon osvajanja titule na turniru u Montrealu sada 24. teniserka sveta, dok se Osaka plasmanom u finale popela na 25. poziciju na WTA listi.

