Naše mlade teniserke suosvojile bronzu na Evropskom prvenstvu u Francuskoj, a selektorka je dodala da je taj uspeh potvrda talenta njenih igračica.

"Osećaj je sjajan, bronzana medalja nam je potvrda da imamo izuzetno talentovane mlade igračice koje su spremne da se takmiče na najvišem nivou. Iza nas je nedelja puna izazova, jakih protivnika i teških mečeva, ali naše devojke su pokazale karakter, borbenost i izuzetnu posvećenost. Ponosna sam na ceo tim i ovo je veliki uspeh za našu reprezentaciju. Celokupno iskustvo sa ovog prvenstva je neprocenjivo za sve", navela je Spremo, preneo je Teniski savez Srbije (TSS).

Reprezentacija Srbije, čiji sastav su činile Petra Konjikušić, Anastasija Cvetković i Iva Kovačević, je u meču za treće mesto pobedila Francusku 2:0.

Spremo je rekla i da su njene igračice stekle veliko iskustvo igranjem na ovom prvenstvu.

"Osim same medalje, koja je ogroman uspeh, još važnije je to sto su devojke imale sjajne mečeve protiv najboljih vršnjakinja iz cele Evrope. Osetile su pritisak bitnih mečeva, reprezentativnog dresa i timske odgovornosti. Svaki meč je, bilo da je završen pobedom ili porazom, bio lekcija u svakom smislu. To je nešto što se ne može simulirati na treningu, i sigurna sam da će im mnogo značiti u daljoj karijeri", kazala je Spremo.

Spremo je dodala i da smatra da će ovaj uspeh njenim igračicama doneti dodatno samopouzdanje i dati im motivaciju za još jači rad.

"Verujem da će im ovaj uspeh dati dodatno samopouzdanje, motivaciju za još jači rad, ali i svest da pripadaju evropskoj eliti u svom uzrastu. Ako nastave ovim tempom i ostanu posvećene, ovo ce biti samo početak sjajnih rezultata u budućnosti", izjavila je selektorka reprezentacije Srbije.

Konjikušić je rekla da su ona i njene saigračice presrećne zbog osvojene medalje, ali i da smatraju da su mogle i da se plasiraju u finale.

"Presrećne smo jer smo osvojile medalju, ali i dalje verujemo da smo mogle i u finale. Čehinje su posle i osvojile zlato, a mi smo imale šansu da ih eliminišemo. Ovo je podstrek za dalje", navela je Konjikušić.

Cvetković je izjavila da je konkurencija na Evropskom prvenstvu bila veoma jaka.

"Konkurencija je bila veoma jaka. Evo, Šveđanke smo videli kao favorite, a nije ih bilo na postolju. Žao nam je što nismo stigle do finala, ali smo uspele da se vratimo posle polufinala i da osvojimo medalju", kazala je ona.

Kovačević je rekla da je takođe veoma srećna zbog osvojene medalje i dodala da će joj iskustvo koje je stekla na ovom šampionatu značajno pomoći u predstojećem pojedinačnom Evropskom prvenstvu za juniore.

"Srećna sam i ponosna na tim i što sam imala priliku da predstavljam Srbiju na velikom takmičenju. Osećaj je neopisiv jer smo donele medalju našoj ;zemlji. Ovo mi je prvo učešće na ovakvom turniru i jako sam zahvalna na pruženoj prilici. Iskustvo je neopisivo. U septembru ću predstavljati Srbiju na pojedinačnom Evropskom prvenstvu za juniore do 18 godina i ovo stečeno iskustvo će mi ;mnogo ;pomoći", navela je Kovačević.

