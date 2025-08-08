Slušaj vest

Ana Ivanović uživa u slobodi!

I ništa više ne bi moralo da se doda, iako je u periodu koji sledi posle razvoda od Bastijana Švajnštajgera.

Ana Ivanović na odmoru Foto: Instagram/anaivanovic

Jedna od najlepših teniserki svih vremena, uživa u odmoru, a dešavanja iz Španije često deli na društvenim mrežama.

Ovog puta se obukla u belu haljinu, a njenim pratiocima nije bilo dobro kada su videli dekolte i izrez.

Ana je video podelila uz pomalo komičan opis: "Žao mi je što kasnimo. Minja je bila veoma ljuta".

Ivanovićeva je na letovanju sa svojom kumom, takođe bivšom sportistkinjom, Miroslavom Najdanovski.

Ne propustiteTenisANA IVANOVIĆ OBRISALA BASTIJANA! UHVAĆENA SA DVOJICOM: Svi se pitaju ko su oni
Ana Ivanović na venčanju u Španiji
TenisANA U ZAGRLJAJU ZABORAVLJENE SRPSKE ZVEZDE: Dala je zavet na ćutanje i to nikada nije prekršila...
Screenshot 2025-07-28 092926.jpg
TenisANA I BASTIJAN U BORBI ZA STARATELJSTVO NAD SINOVIMA! Nakon burnog razvoda slavni par krenuo u rat zbog dece! Evo šta se krije iza objava na društvenim mrežama
WhatsApp Image 2025-05-23 at 9.39.42 AM.jpeg
TenisANA IVANOVIĆ SE SKINULA, PA NAULJILA! Blista nakon razvoda! Pokazala zategnuto telo i očarala sve, pljušte komentari na izgled Srpkinje
Ana Ivanović na odmoru

Ana Ivanović, haljina, moda Izvor: Instagram