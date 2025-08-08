Tenis
ANA IVANOVIĆ U BELOM: Muškarcima neće biti dobro kad vide dekolte i šlic! A tek njena kuma...
Ovog puta se obukla u belu haljinu, a njenim pratiocima nije bilo dobro kada su videli dekolte i izrez
Ana Ivanović uživa u slobodi!
I ništa više ne bi moralo da se doda, iako je u periodu koji sledi posle razvoda od Bastijana Švajnštajgera.
Ana Ivanović na odmoru Foto: Instagram/anaivanovic
Jedna od najlepših teniserki svih vremena, uživa u odmoru, a dešavanja iz Španije često deli na društvenim mrežama.
Ana je video podelila uz pomalo komičan opis: "Žao mi je što kasnimo. Minja je bila veoma ljuta".
Ivanovićeva je na letovanju sa svojom kumom, takođe bivšom sportistkinjom, Miroslavom Najdanovski.
