Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo sinoć da se plasira u drugo kolo mastersa u Sinsinatiju, pošto je posle dva seta poražen od Amerikanca Itana Kvina 6(5):7, 4:6.Kecmanović, 49. teniser sveta, poražen je od 82. igrača na ATP listi posle sat i 39 minuta.

U prvom setu viđen je po jedan brejk na obe strane i pobednik se odlučivao u taj-brejku, u kom je Kvin slavio 7:5.

Kvin je u trećem gemu drugog seta oduzeo servis Kecmanoviću, ali je srpski teniser uzvratio u osmom gemu. Odmah u narednom gemu Amerikanac je napravio novi brejk i sigurnim servisom u sledećem gemu stigao do pobede.

Amerikanac će u drugom kolu igrati protiv Čeha Jakuba Menšika.

