HAMAD KRENUO FURIOZNO! Pobeda Međedovića na startu Sinsinatija!
Hamad Međedović odigrao je odličan meč u prvom kolu mastersa u Sinsinatiju i pobedio je Amerikanca Aleksandra Kovačevića u dva seta
Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo mastersa u Sinsinatiju, pošto je sinoć pobedio Amerikanca Aleksandra Kovačevića rezultatom 6:2, 6:3.
Hamad Međedović Foto: MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia
Meč je trajao 62 minuta, a Međedović je, za razliku od Miomira Kecmanovića, odigrao daleko bolji meč i plasirao se u drugu rundu.
Njegov naredni rival biće Holanđanin Talon Grikspor, koji je u prvom kolu bio slobodan.
