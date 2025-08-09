Slušaj vest

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo mastersa u Sinsinatiju, pošto je sinoć pobedio Amerikanca Aleksandra Kovačevića rezultatom 6:2, 6:3.

Meč je trajao 62 minuta, a Međedović je, za razliku od Miomira Kecmanovića, odigrao daleko bolji meč i plasirao se u drugu rundu.

Njegov naredni rival biće Holanđanin Talon Grikspor, koji je u prvom kolu bio slobodan.

