Španska teniserka Paula Badosa (27) odustala je od nastupa na US openu zbog povrede donjeg dela leđa, saopštili su organizatori poslednjeg grend slema sezone.

Dvanaesta teniserka sveta, polufinalistkinja ovogodišnjeg Australijan opena, nije igrala još od poraza u prvom kolu Vimbldona. Povreda ju je sprečila i da prošlog meseca brani titulu na turniru u Vašingtonu.

Slični problemi mučili su je i tokom 2023. godine, kada je takođe morala da preskoči US open.

RASKID SA CICIPASOM

Pored toga što ima nevolje sa povredama, jednoj od najlepših teniserki planete ne ide ni u privatnom životu, pošto je posle Vimbldona raskinula sa Stefanosom Cicipasom.

Kako je pisao španski magazin Hola, njihova veza nije preživela nove sportske poraze i lične izazove, te neuspeh na Vimbldonu gde su takmičenje završili u prvoj rundi. Oboje su obrisali sve zajedničke objave na Instagramu, otpratili jedno drugo, a nestao je i njihov zajednički profil "Tsitsidosa", što je i više nego jasan signal da je bajci došao kraj.

"Nažalost, duhovi prošlosti su ih stigli", pisao je španski magazin, aludirajući na prethodni raskid iz maja 2024, kada su već jednom prekinuli vezu, pa se ubrzo pomirili. Čini se da ovog puta nema povratka.

Poslednji trag njihove romanse bio je simpatičan video izazov u kojem probaju grčku i špansku hranu, objavljen 24. juna, koji je takođe misteriozno nestao sa interneta.

EVO KO JE MENJA NA US OPENU

Sada će, nakon njenog odustajanja, Švajcarkinja Džil Tajhman direktno ući u glavni žreb US opena, dok Francuskinja Alize Korne postaje prva rezerva.

US open će se održati od 25. avgust do 7. septembra.

